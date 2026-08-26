Ocho muertos, incluidos cuatro niños, tras tiroteo e incendio en una casa en Montana

Ocho personas, entre ellas cuatro niños, murieron el pasado domingo tras un tiroteo y posterior incendio registrado en una vivienda de Billings, Montana en un suceso que presuntamente inició por un altercado entre familiares, informaron las autoridades locales.

La policía acudió a una residencia poco después de las 6:00 p.m. tras recibir un reporte al 911 sobre disparos en la zona, mientras que el subjefe de policía de Billings, Shawn Mayo, explicó que al llegar a la escena escucharon detonaciones y observaron la casa envuelta en llamas, informó ABC News.

Los agentes localizaron a un hombre sospechoso con una herida de bala autoinfligida en el patio trasero de la casa, pero fue fue detenido y trasladado a un centro médico, donde falleció poco después. La policía de Billings confirmó el martes que se cree que en la vivienda murieron cuatro adultos y cuatro niños, mientras continúan los trabajos para recuperar los restos.

Reacción de la policía y bomberos

Kent O’Donnell, quien es el sheriff del condado de Yellowstone, señaló ante la prensa el pasado lunes que “creemos que todo comenzó como un altercado familiar”.

Por su parte, Shawn Mayo calificó el hecho como una “tragedia para una familia de Billings y para la comunidad en su conjunto”, y apuntó que no hay ningún implicado bajo búsqueda ni existe una situación de peligro.

El jefe de bomberos de Billings, Matt Hoppel, indicó que al llegar a la escena hallaron “una situación de emergencia, con reportes de disparos y una vivienda en llamas”. Detalló que las cuadrillas “tuvieron que coordinarse estrechamente con las fuerzas del orden y operar desde posiciones que permitieran conciliar la urgente necesidad de sofocar el incendio con una amenaza muy real para su seguridad”.

“Se trataba de una escena extremadamente difícil y dinámica, y nuestros equipos de respuesta tuvieron que tomar decisiones críticas en un entorno donde las condiciones y la información cambiaban rápidamente”, destacó Hoppel.

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