Pablo Alborán regresa a Estados Unidos con su “Global Tour KM0”

Hay canciones que dejan de pertenecer a quien las escribe para convertirse en parte de la memoria sentimental de quienes las escuchan. Pablo Alborán ha construido buena parte de su carrera desde ese territorio, convirtiendo el amor, la nostalgia y la emoción en un lenguaje compartido por varias generaciones. Ahora, el artista malagueño volverá a encontrarse con su público estadounidense con el esperado “Global Tour KM0”, que llegará al país en febrero de 2027.

La gira comenzará el 6 de febrero en Miami y continuará por Orlando, Atlanta, Nueva York, Washington D.C., Los Ángeles, Houston y Dallas. Los boletos para las fechas en Estados Unidos saldrán a la venta este viernes 28 de agosto a través de Ticketmaster.com, con excepción de Dallas, cuyos boletos estarán disponibles en AXS.com.

El regreso de Alborán ocurre después del éxito de su recorrido por Latinoamérica y España, donde el “Global Tour KM0” conquistó grandes escenarios y registró múltiples localidades agotadas. Durante su paso por Latinoamérica, el cantante reunió cerca de 100,000 espectadores, mientras que en España consiguió sold outs en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia.

Considerado una de las voces más reconocibles del pop en español, Alborán ha construido una trayectoria internacional sostenida por canciones que han trascendido fronteras y por una particular conexión con su audiencia. En esta nueva etapa, el artista llevará al escenario el universo de KM0, su séptimo álbum de estudio, una producción que refleja una búsqueda más íntima y libre y en la que conviven el pop, la balada, los sonidos acústicos y diversas influencias latinoamericanas.

El regreso de Alborán ocurre después del éxito de su recorrido por Latinoamérica y España. Foto: Emporio Group | M&M The Agency

El espectáculo promete además una experiencia visual de gran formato, con producción audiovisual, diseño de iluminación y músicos en vivo. El repertorio combinará las nuevas canciones de KM0 con algunos de los temas que han definido la carrera del artista, entre ellos “Solamente Tú”, “Saturno”, “Dónde Está el Amor” y “Prometo”.

Más que un recorrido por sus éxitos, el “Global Tour KM0” representa para Alborán la posibilidad de presentar en directo una nueva etapa artística y reencontrarse con quienes han acompañado su música a lo largo de los años. Serán ocho ciudades y ocho oportunidades para experimentar de cerca una propuesta que apuesta por la emoción, la cercanía y el poder de las canciones.

Fechas de la gira: