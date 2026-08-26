PATH elimina SmartLink: así será el cambio a TAPP en Nueva York y Nueva Jersey

El cambio de SmartLink a TAPP ya tiene fecha definitiva y afectará a quienes utilizan el tren PATH entre Nueva York y Nueva Jersey. A partir del 1 de septiembre, las antiguas tarjetas SmartLink y MetroCard dejarán de funcionar en los torniquetes, por lo que los pasajeros deberán recurrir al nuevo sistema de pago.

La transición llega después de casi 2 décadas de uso de SmartLink y se produce pocos meses después del retiro de la MetroCard en el sistema de metro de la MTA. Para los viajeros del PATH, el cambio representa otro paso hacia una red de transporte donde las tarjetas físicas tradicionales ceden terreno frente a los pagos sin contacto y las cuentas digitales.

Para miles de personas que cruzan diariamente el río Hudson, el nuevo esquema modificará una rutina tan automática como entrar al vagón: acercar el medio de pago correcto será ahora indispensable.

El 31 de agosto será el último día de SmartLink

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey confirmó que el lunes 31 de agosto de 2026 será el último día en que SmartLink y MetroCard podrán utilizarse para acceder al PATH. Desde el martes 1 de septiembre, los usuarios deberán pagar mediante TAPP, ya sea con una tarjeta física o utilizando una tarjeta bancaria sin contacto.

El cambio no debería tomar por sorpresa a la mayoría de los pasajeros habituales. Según la Autoridad Portuaria, 96% de los usuarios diarios del PATH ya utilizaba TAPP como método principal de pago al cierre de julio.

El sistema comenzó a funcionar en diciembre de 2023 y permite ingresar a las estaciones acercando una tarjeta de crédito o débito sin contacto, o una billetera digital desde un teléfono o reloj inteligente. También existe una tarjeta TAPP física y recargable para quienes prefieren separar sus gastos de transporte de sus cuentas bancarias.

¿Qué pasará con el saldo de SmartLink?

Aquí está uno de los puntos que más interesa a los pasajeros: el dinero no desaparece cuando SmartLink deje de aceptarse.

La alternativa más sencilla es utilizar los viajes o el saldo restante antes de que termine el 31 de agosto. Pero quienes todavía tengan fondos después de esa fecha podrán solicitar una transferencia a una nueva tarjeta TAPP comunicándose con el Centro de Atención al Cliente de TAPP al 800-234-7284.

El plazo no es indefinido. Los pasajeros tendrán hasta febrero de 2027 para reclamar y transferir los fondos que permanezcan en sus tarjetas SmartLink.

Las nuevas tarjetas TAPP físicas pueden adquirirse en las máquinas expendedoras instaladas en las 13 estaciones del PATH. Los equipos cuentan con pantallas táctiles y opciones en varios idiomas. También existe la posibilidad de comprar la tarjeta por internet.

Además, quienes registren una nueva tarjeta TAPP en línea pueden recibir un crédito de $5 dólares en su cuenta, una ventaja que prácticamente compensa el costo inicial de la tarjeta.

Un sistema pensado para pagos más rápidos

Una de las diferencias importantes entre SmartLink y TAPP está detrás de la tarjeta. SmartLink almacenaba la información del saldo en la propia tarjeta, mientras que TAPP utiliza un sistema basado en la nube.

Eso permite que las recargas realizadas en línea se reflejen casi de inmediato, en lugar de obligar al usuario a esperar entre 24 y 48 horas. Para un viajero frecuente, puede parecer un detalle menor; en la práctica, elimina una de las molestias habituales de administrar una tarjeta de transporte.

TAPP también busca ampliar la forma en que los pasajeros pagan. Además de la tarjeta física, el sistema admite tarjetas bancarias sin contacto y servicios de pago móvil como Apple Pay y Google Pay.

El cambio forma parte de una renovación mayor

La desaparición de SmartLink no es un movimiento aislado. Forma parte de PATH Forward, un programa de modernización de $430 millones destinado a actualizar una infraestructura ferroviaria que tiene 118 años.

Entre las mejoras previstas figuran nuevas barreras de acceso de última generación, diseñadas para reducir el fraude y agilizar el ingreso de los pasajeros. El sistema también ha comenzado a ofrecer más frecuencia durante los fines de semana en la línea Journal Square–33 St vía Hoboken, con trenes cada 10 minutos en lugar de cada 20.

A esto se suman servicios directos de fin de semana hacia Hoboken, una modificación pensada para mejorar las conexiones de pasajeros entre Jersey City y Nueva York.

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