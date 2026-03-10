Esta es la línea de metro más cómoda de EE.UU., según un estudio de transporte público

Cuando se habla del metro en Estados Unidos, muchos piensan de inmediato en la intensidad del sistema de transporte de Nueva York: trenes abarrotados, retrasos frecuentes y estaciones repletas de pasajeros en horas pico. Sin embargo, un estudio reciente reveló que la experiencia de viajar en metro puede ser muy diferente dependiendo de la ciudad y la línea utilizada.

Un informe elaborado por la American Public Transportation Association (APTA) identificó cuál es la línea de metro con mayor nivel de satisfacción entre usuarios en el país. El resultado sorprendió a muchos: el primer lugar no pertenece al sistema neoyorquino, sino a una línea del metro de Washington D.C.

De acuerdo con el análisis, la línea B de esa ciudad lidera el ranking gracias a una combinación de factores que incluyen trenes modernos, estaciones limpias y un servicio más confiable que el de muchos otros sistemas urbanos.

La línea de metro que ofrece mayor comodidad a los pasajeros

Según el informe, la línea B del sistema de metro de Washington D.C. sobresale por ofrecer una experiencia de viaje más cómoda y menos estresante que la que se encuentra en otros grandes sistemas de transporte subterráneo en Estados Unidos.

Entre los aspectos mejor evaluados por los pasajeros destacan:

* Trenes modernos con aire acondicionado

* Asientos cómodos y disponibilidad suficiente

* Estaciones limpias y bien mantenidas

* Buena iluminación dentro de vagones y plataformas

* Menor hacinamiento durante los viajes

Los usuarios también mencionaron que los trayectos suelen ser más tranquilos y organizados, lo que reduce el estrés asociado al transporte público en las grandes ciudades.

En contraste, en sistemas mucho más grandes como el metro de Nueva York, la alta densidad de pasajeros y la infraestructura más antigua pueden afectar la percepción de comodidad, especialmente durante las horas de mayor demanda.

La organización y la fluidez de los trenes hace que esta línea de metro de Washington DC sea la preferida de los estadounidenses. (Foto: Shutterstock)

¿Qué evaluó el estudio sobre la experiencia del usuario?

El análisis también incorporó datos de la organización TransitCenter, que estudia la calidad del transporte público en EE.UU. y su impacto en la vida urbana.

Para determinar cuáles líneas ofrecen mejor experiencia, los investigadores evaluaron varios indicadores clave, entre ellos:

* Tiempo promedio de viaje

* Frecuencia de los trenes

* Limpieza de estaciones y vagones

* Disponibilidad de asientos

* Señalización y orientación dentro del sistema

* Sensación de seguridad

* Accesibilidad para personas con movilidad reducida

En la mayoría de estos indicadores, la línea B obtuvo calificaciones superiores al promedio nacional.

Uno de los factores decisivos fue la frecuencia del servicio. Los trenes circulan con intervalos relativamente cortos, lo que permite reducir los tiempos de espera y evita que las plataformas se saturen de pasajeros.

Para quienes utilizan el metro diariamente para ir al trabajo o la escuela, esta diferencia puede tener un impacto significativo en la calidad del viaje.

Infraestructura moderna y estaciones accesibles

Otro elemento que ayudó a posicionar a esta línea como la más cómoda del país es la inversión en infraestructura moderna.

Las estaciones cuentan con ascensores, rampas y señalización clara que facilita la orientación de los pasajeros. Esto mejora la experiencia de viaje no solo para turistas o usuarios ocasionales, sino también para personas mayores o con movilidad reducida.

Además, el mantenimiento constante de las instalaciones contribuye a una percepción de seguridad y orden que muchos usuarios consideran fundamental al utilizar transporte público.

Según la American Public Transportation Association, la combinación de trenes relativamente nuevos, estaciones bien cuidadas y una gestión eficiente del servicio ha permitido que esta línea se convierta en un referente dentro del país.

Otras líneas de metro que también destacan en EE.UU.

Aunque la línea B en Washington D.C. encabeza el ranking, el estudio también identificó otros sistemas urbanos que ofrecen experiencias positivas para los pasajeros.

Entre ellos se encuentran:

* MetroLink en Portland: este sistema es conocido por su eficiencia, trenes limpios y estaciones bien conectadas con otras opciones de transporte. Además, su integración con ciclovías y autobuses facilita los desplazamientos dentro de la ciudad.

* Línea Red en Boston: los usuarios destacan su puntualidad y la relativa comodidad para viajes cotidianos, especialmente en trayectos laborales.

* Línea Blue en Chicago: ofrece espacios amplios dentro de los vagones y una frecuencia de trenes competitiva, lo que reduce el tiempo de espera para los pasajeros.

Estos ejemplos reflejan una tendencia creciente en varias ciudades estadounidenses: invertir no solo en ampliar el transporte público, sino también en mejorar la calidad de la experiencia para quienes lo utilizan todos los días.

Un cambio en la forma de pensar el transporte urbano

El estudio también pone sobre la mesa una conclusión importante: la calidad del transporte público no depende únicamente del tamaño del sistema o del número de líneas disponibles.

Mientras ciudades gigantes como Nueva York enfrentan el desafío de modernizar infraestructuras centenarias y atender una demanda masiva, otras áreas metropolitanas están apostando por sistemas más eficientes y cómodos.

La experiencia de la línea B en Washington D.C. demuestra que un metro limpio, accesible y puntual puede transformar la percepción del transporte público.

Para millones de pasajeros, esa diferencia se traduce en algo simple pero esencial: viajes más tranquilos, menos estrés y una mejor calidad de vida en la ciudad.

Sigue leyendo:

* Aumentan 17% los delitos graves en el metro de Nueva York durante las primeras semanas de 2026

* Aumento en las tarifas del Metro de Nueva York: todo lo que debes saber sobre los nuevos precios en 2026

* Qué clase de aire respiran pasajeros del metro de NYC