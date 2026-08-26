Terence Crawford visitó Ucrania y regaló al presidente Zelensky un pitbull

El presidente ucraniano Volodímir Zelensky recibió el pasado martes al legendario boxeador estadounidense Terence Crawford, quien viajó a Ucrania para reiterar su apoyo al país en plena guerra tras la invasión rusa.

Durante el encuentro, el campeón le obsequió un cachorro de American Pit Bull Terrier con una historia marcada por la ocupación rusa de Bucha. Fue a través de sus redes sociales donde Zelensky dio a conocer los detalles de la visita del boxeador.

“El legendario boxeador estadounidense Terence Crawford está en Ucrania. Ha apoyado a nuestro país y a nuestra gente desde los primeros días de la guerra. Valoramos profundamente que personas como él se mantengan al lado de los ucranianos”, escribió el mandatario.

También compartió el curioso regalo que le hizo Crawford y la particular historia que hay detrás del cachorro. Zelensky destacó que el púgil ha respaldado a Ucrania “desde los primeros días de la guerra” y agradeció que figuras internacionales mantengan su solidaridad con la población.

El regalo del boxeador, una hembra llamada Freyja, tiene un fuerte simbolismo para el mandatario: la perra es nieta de Athos, un pitbull que sobrevivió a la ocupación rusa de Bucha, uno de los episodios más crudos del conflicto.

“Como gesto de solidaridad, Terence me obsequió un cachorro de American Pit Bull Terrier, una hembra llamada Freyja. Su abuelo Athos sobrevivió a la ocupación rusa de Bucha, y ahora Freyja lleva el nombre de nuestro futuro sistema de defensa aérea FREYJA. como símbolo de nuestra protección”, explicó.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy con el cachorro entregado por el boxeador estadounidense Terence Crawford, en Kiev, Ucrania, el 25 de agosto del 2026. (Departamento de Prensa de la Presidencia de Ucrania via AP)

El nombre de la cachorra también tiene un peso político y militar. Zelensky explicó que Freyja coincide con el nombre del futuro sistema de defensa aérea ucraniano.

“Es un obsequio cálido y especial”, afirmó el presidente, quien agradeció el gesto y el respeto mostrado por Crawford.

La visita del boxeador se enmarca en una serie de encuentros con figuras internacionales que han expresado su respaldo a Ucrania mientras continúa la ofensiva rusa.



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