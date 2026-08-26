Trump sobre Irán: “No tengo prisa” para alcanzar un acuerdo de paz

El presidente Donald Trump dejó este miércoles sin fecha un posible regreso a las conversaciones de paz con Irán y aseguró que no ve motivos para apresurar un acuerdo mientras, según afirmó, Estados Unidos mantiene una posición de ventaja en el conflicto.

“No tengo ningún plazo, ninguno. No tengo prisa. No tengo plazo alguno. Estamos ganando con mucha ventaja”, declaró Trump en una entrevista con la cadena catarí Al Jazeera.

La posición del mandatario llega cuando su Administración acaba de ampliar la presión sobre Teherán sin renunciar a la posibilidad de nuevas acciones militares. Preguntado sobre qué considera más efectivo, si las sanciones o un ataque, Trump respondió: “Creo que ambas son efectivas”.

La Casa Blanca presentó esta semana la operación “Paria Económico”, destinada a castigar a quienes mantengan relaciones comerciales con Irán. Aunque Washington todavía no ha precisado cuándo entrarán en vigor las nuevas medidas, la iniciativa busca incrementar el aislamiento económico de la República Islámica.

Trump apuesta por aumentar la presión sobre Teherán

Trump justificó su falta de urgencia para negociar con una evaluación crítica de la situación interna iraní.

“Tienen una inflación enorme. Su economía se está desmoronando”, afirmó el presidente, quien también acusó a los líderes iraníes de tratar “muy mal” a su población y de matar a “muchísimos manifestantes”.

A esta estrategia se suma el bloqueo naval estadounidense sobre las costas y puertos iraníes. El conflicto también ha afectado el tránsito por el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio mundial de petróleo, después de que Irán interrumpiera su circulación al comienzo de la guerra.

Trump afirmó además que las fuerzas estadounidenses han desminado el estrecho y advirtió a Teherán contra cualquier intento de colocar nuevos explosivos en la zona.

La opción militar, mientras tanto, sigue abierta. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó el lunes que el Pentágono no ha descartado el uso de “ataques cinéticos” contra objetivos iraníes.

Las conversaciones entre Washington y Teherán permanecen estancadas mientras el conflicto se acerca a los seis meses. Al inicio de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, el pasado 28 de febrero, Trump había calculado que la guerra duraría “unas dos semanas”.

Ese plazo quedó ampliamente superado y el mandatario ahora evita establecer una nueva fecha para alcanzar un acuerdo definitivo.

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