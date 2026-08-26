Viejas glorias del fútbol sudamericano apoyan a Gianni Infantino en medio de su crisis en FIFA

Tras su intento fallido de privatizar el Mundial, Gianni Infantino enfrenta una crisis reputacional que le ha costado la pérdida de apoyos en su reelección a la presidencia de la FIFA. No obstante, leyendas como los brasileños Cafú y Roberto Carlos y los argentinos Javier Zanetti, Pastore o Cambiasso han mostrado su apoyo.

El pasado martes, todas estas figuras publicaron un comunicado en las stories de sus perfiles en Instagram con un escrito calcado en todos los casos. La misiva ratificaba el apoyo a un Infantino venido a menos en las últimas semanas.

“En los últimos diez años hemos sido testigos de la labor realizada por la FIFA y el presidente Infantino para lograr una representación de los futbolistas en el mundo del futbol, algo que antes no existía”, escribieron.

Cartas de apoyo de algunos jugadores a la gestión de Infantino. Las tres cartas dicen exactamente lo mismo.

Cambiasso, Zanetti y Pastore las firman. pic.twitter.com/n4L0h9l7iy — Fernando Palomo ESPN®? (@fernandopalomo) August 26, 2026

El escrito, que apoya también Roberto Carlos, compañero de Cafú en la selección brasileña, y que fue replicado por los argentinos Esteban Cambiasso y Javier Pastore, se publica días después de que otros campeones del mundo reclamasen un “cambio necesario” al frente del fútbol.

“Se ha dado voz y un lugar en nuestro deporte a jugadores a través de participación en comités, proyectos y grupos de trabajo. Nuestras opiniones son escuchadas y muchas iniciativas en beneficio del futbol se moldean gracias a nuestras reflexiones, ideas, planes y participación”, expusieron.

Las leyendas sudamericanas se muestran “comprometidas a seguir llevando la esperanza” que ofrece el mundo para “transformar vidas, mejorar sociedades y ampliar las oportunidades para todos en el mundo”.

“Seguiremos dispuestos a apoyar la gran evolución que ha experimentado nuestro deporte en la última década para que continúe llegando y beneficiando a personas de todos los países donde se juega al fútbol”, concluyeron.

El mensaje de las leyendas sudamericanas llega después de que campeones del mundo como los franceses Emmanuel Petit, Bixente Lizarazu y Robert Pires, y leyendas como el marfileño Didier Drogba, reclamaran un “cambio necesario” al frente del fútbol porque “el poder ha nublado la capacidad del actual liderazgo para distinguir entre sus propios intereses y lo que realmente es mejor para el fútbol”.

Infantino enfrenta una fuerte crisis de reputación en medio de su mandato en la FIFA luego de intentar vender parte de los derechos del Mundial. En lo sucesivo de las semanas, ha ido perdiendo apoyos para la reelección.

La Federación de Futbol de Nueva Zelanda (NZF) anunció que retiraba su apoyo a la candidatura del abogado.

También, Italia y Gibraltar se sumaron a Jordania, Escocia, Serbia, Países Bajos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Islandia e Islas Feroe.

La espiral de rechazo parece ir haciéndose más grande. Uno de sus vicepresidentes, Sándor Csányi, también se bajó del barco.



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