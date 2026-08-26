Walmart recibe casi $3,000 millones en reembolsos de aranceles y los destinará a bajar precios

Walmart recibió cerca de $3,000 millones en reembolsos de aranceles del gobierno federal y planea utilizar una parte importante de esos recursos para reducir precios, en un momento en que muchos consumidores estadounidenses siguen ajustando sus gastos.

Walmart recibió $2,900 millones en reembolsos

Durante una llamada con inversionistas, el director financiero de Walmart, John David Rainey, informó que la compañía ya recibió“sustancialmente la totalidad de los $2,900 millones en reembolsos arancelarios para los que era elegible, según The Independent.

El pago es el mayor reembolso de este tipo divulgado públicamente por una empresa estadounidense desde que el gobierno comenzó a devolver recursos recaudados mediante aranceles, tras una decisión de la Corte Suprema en febrero que anuló buena parte de la autoridad presidencial utilizada para imponerlos.

Hasta julio, el gobierno federal había entregado alrededor de $100,000 millones en reembolsos arancelarios, de acuerdo con la información citada por The Independent.

Walmart aseguró que buena parte del dinero será reinvertido en medidas dirigidas directamente a sus clientes.

“Hemos adoptado un enfoque disciplinado para reinvertir estos fondos en la experiencia del cliente y en nuestro liderazgo en precios, priorizando la inversión en las categorías de comestibles y mercancía general”, explicó Rainey.

El director ejecutivo de Walmart U.S., John Furner, agregó: “Estamos invirtiendo fuertemente en precios porque los clientes nos necesitan. Los clientes nos dicen que todavía sienten cierta presión”.

Más de 11,000 productos tuvieron reducciones temporales

Durante el segundo trimestre, Walmart aplicó más de 11,000 reducciones temporales de precios en Estados Unidos, un aumento considerable frente a aproximadamente 7,000 durante el primer trimestre.

La estrategia llega mientras la compañía enfrenta señales de desaceleración en el consumo.

Las ventas comparables de Walmart en Estados Unidos crecieron 2.6%, el avance más pequeño registrado por la cadena en más de seis años. Durante el trimestre anterior, el crecimiento había sido de 4.1%.

Los resultados también provocaron una reacción negativa entre los inversionistas.

Las acciones de Walmart cayeron 9% el jueves y se encontraban más de 20% por debajo de su máximo alcanzado en mayo, según NBC News, citado por The Independent.

El precio de la gasolina también está afectando a los consumidores

Los ejecutivos de Walmart señalaron que parte de la desaceleración puede estar relacionada con el aumento en los precios del combustible, en medio de la guerra en Irán.

“Cuando analizas mes a mes el último trimestre, puedes ver cuándo aumentaron los precios del combustible y superaron los $4, y quizá haya un impacto psicológico en eso, que influye en las decisiones que están tomando los consumidores”, explicó Rainey.

La empresa ya había advertido en mayo que el incremento en los costos del combustible podría obligarla a elevar algunos precios.

El comportamiento de Walmart es seguido de cerca como una señal del estado del consumidor estadounidense debido a su enorme alcance.

La compañía afirma que más de 150 millones de personas visitan sus establecimientos o su sitio web cada semana.

Además, una encuesta reciente de Financial Times encontró que 53% de los estadounidenses considera que su situación financiera actual es peor que al final de la presidencia de Joe Biden.

Sigue leyendo:

– Las tiendas con los precios más bajos en comida, según Consumer Reports

– Walmart apuesta por la moda femenina para atraer a nuevas compradoras

– Walmart y Sam’s Club incorporan pagos sin contacto: podrás pagar con tarjeta, celular o reloj inteligente