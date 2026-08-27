A prisión por fraude con choques de carros en Nueva York

Tras casi dos años de investigación, iniciada a partir de un video viral en redes sociales, los dos hombres de Brooklyn que organizaban múltiples choques provocados en las autopistas de Nueva York, como parte de una red de fraude de seguros, han sido sentenciados.

La gobernadora Kathy Hochul y la fiscal de distrito de Queens Melinda Katz anunciaron el importante desenlace de este caso este jueves. Jaime Huricocha, de 53 años, el organizador del esquema, y Víctor Murillo, de 34 años, el conductor, se declararon culpables el 4 de junio por su participación en la conspiración — provocar accidentes automovilísticos y cometer fraude de seguros. Recibieron una sentencia de dos años de prisión.

Esta investigación comenzó después de que un video viral captara a Huricocha y Murillo — junto con otros participantes distintos en cada accidente — provocando intencionalmente una colisión con conductores desprevenidos. Este tipo de accidentes provocados, señaló fiscal Katz, no tienen nada de accidental.

“Este es un grupo que provocó choques deliberadamente y presentó reclamaciones de seguros fraudulentas; alegamos que estos acusados participaron en una conspiración elaborada y — sinceramente, en muchos sentidos — es un esquema tan viejo como el tiempo mismo”.

La fiscal Katz explicó cómo funcionaba la operación. Huricocha reclutaba a individuos, encontrando dueños de vehículos y atrayéndolos con procesos de dinero fácil. Les aseguraba que sus autos solo se usarían para “ choques leves”. Después reclutaban a dos o tres pasajeros adicionales para fingir lesiones y los pagos de seguro.

Murillo fungió como el conductor en los tres choques, mientras que Huricocha lo seguía de cerca en un segundo vehículo. Ambos se mantenían en comunicación constante mientras buscaban a una posible víctima. Una vez elegido el objetivo, Huricocha le indicaba a Murillo que se metiera frente al conductor desprevenido y frenara de golpe, provocando una colisión por alcance. Después de cada choque, los dos se retiraban juntos.

Los incidentes provocados ocurrieron en autopistas de mucho tráfico en la región. El primer choque registrado tuvo lugar el 24 de agosto de 2024 en Belt Parkway, seguido de una segunda colisión identificada el 3 de octubre de 2024 en Nassau Parkway. El último choque registrado ocurrió el 16 de octubre de 2024 nuevamente en Belt Parkway, y quedó captado en un video de cámara de tablero publicado por Ashpua Natasha, de 31 años, que muestra a una Honda plata cerrándole el paso, frenando fuerte y echándose en reversa directamente hacia su vehículo. En cuanto a los demás individuos que participaron en los choques provocados también se espera que enfrenten cargos

Durante el anuncio, la gobernadora Hochul declaró que el estado de Nueva York está ampliando cada vez más su lucha contra el fraude de seguros automotrices mediante un nuevo grupo de trabajo interinstitucional y la reconstrucción de la oficina de fraude de seguros.

Esos cambios recientes incluyen actualizaciones de la Ley Penal en Nueva York, que han ampliado el alcance de la persecución legal, permitiendo a las autoridades perseguir a cualquier persona que solicite, pida, aliente u organice un accidente automovilístico provocado. Los cambios ahora les dan a los fiscales de todo el estado las herramientas para ir más allá de arrestar solo al conductor y a los pasajeros, permitiéndoles perseguir a quienes “orquestan esos esquemas peligrosos” — incluso si no estuvieron presentes en el lugar del choque.

Las autoridades esperan que esas actualizaciones legislativas generen condenas de prisión más severas. Como advirtió la fiscal Katz, aunque los cabecillas se mantengan fuera de las carreteras, “los vamos a encontrar y los vamos a procesar”. Las actualizaciones paralelas a la ley estatal de seguros también les darán a las aseguradoras más tiempo para investigar la validez y las conexiones de las reclamaciones sin culpa (no-fault claims).

La gobernadora y la fiscal enfatizaron el panorama más amplio de lo que significa el anuncio y lo que esperan lograr; la ofensiva forma parte de un esfuerzo más amplio por proteger a los neoyorquinos. “Estos accidentes provocados cuestan dinero. Le cuestan dinero a los bolsillos de los conductores; le cuestan dinero a los bolsillos de todos”, declaró la fiscal Katz, y agregó, “Y, por cierto, ¿quién quiere pasar por una tragedia así en la carretera? […] Es una sensación terrible”.

Las autoridades subrayaron que la ofensiva apuntará a toda la red detrás de las operaciones, incluyendo abogados, centros médicos y víctimas falsas. Como advirtió la fiscal Katz: “Hoy es un disparo de advertencia para todos los médicos, los centros médicos, los abogados, cualquiera involucrado en estos esquemas de seguros”. Hochul resplandece las palabras de Katz: “[Existe] todo un ecosistema de personas que se benefician de estos accidentes provocados” — y ambas esperan que estas nuevas medidas ayuden a procesar de manera más efectiva a todos los involucrados.

Cerramos con una advertencia contundente de la gobernadora Hochul: “Si provocan choques, si defraudan a los neoyorquinos, si ponen en peligro vidas, los vamos a encontrar, los vamos a procesar y los vamos a hacer pagar el precio. Su comportamiento imprudente e ilegal ha estado elevando las tarifas de seguros en este estado durante demasiado tiempo. ¿Quién paga el costo? Todos nosotros. Estamos regresando el dinero a los bolsillos de los conductores que respetan la ley”.