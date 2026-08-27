Burlington bajará precios con $55 millones recuperados por aranceles

Burlington Stores anunció que destinará $55 millones recibidos en reembolsos de aranceles a mejorar los precios y las ofertas para sus clientes, en lugar de utilizar ese dinero para aumentar sus ganancias.

La decisión fue comunicada este jueves 27 de agosto junto con los resultados financieros del segundo trimestre de 2026. La compañía explicó que planea reinvertir la totalidad de esos $55 millones durante la segunda mitad del año.

El CEO de Burlington, Michael O’Sullivan, vinculó la decisión con el aumento del costo de vida y sostuvo que la empresa utilizará los fondos para ofrecer valores más competitivos a los consumidores.

Cómo se traducirán los $55 millones en las tiendas Burlington

Burlington no anunció una reducción general de precios ni detalló qué productos tendrán descuentos específicos.

Lo que sí confirmó es que el dinero será utilizado para ofrecer “sharper values”, una expresión que en el sector minorista suele referirse a precios más agresivos, mejores promociones o una combinación de ambos.

La compañía prevé distribuir la inversión de la siguiente manera:

Aproximadamente 40% de los $55 millones durante el tercer trimestre.

El 60% restante durante el cuarto trimestre, período que incluye la temporada de compras de fin de año.

Eso significa que el mayor impacto podría sentirse durante los últimos meses de 2026, aunque Burlington no informó todavía cuándo ni en qué categorías aparecerán las mejores ofertas.

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Por qué Burlington recibió $55 millones

Los reembolsos están relacionados con aranceles cobrados anteriormente bajo la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). En febrero de 2026, la Corte Suprema determinó que esa ley no otorgaba al presidente autoridad para imponer esos aranceles. Posteriormente, comenzó el proceso para devolver parte de los pagos realizados por empresas importadoras.

Burlington confirmó que recibió $55 millones en reembolsos durante su segundo trimestre fiscal.

La empresa decidió que esos fondos tengan un impacto neutral sobre sus ganancias de todo el año, porque espera reinvertir aproximadamente la misma cantidad en precios y promociones para los clientes.

Burlington aumentó sus ventas y ganancias

El anuncio llega después de un trimestre de fuerte crecimiento para la cadena de descuentos. Las ventas totales alcanzaron aproximadamente $3,000 millones, un aumento del 11% respecto del año anterior, mientras que las ventas comparables crecieron 2%.

La ganancia neta llegó a $184 millones, frente a $94.2 millones registrados en el mismo período del año anterior.

La compañía destacó además que este fue su 15º trimestre consecutivo de crecimiento de dos dígitos en las ganancias ajustadas por acción.

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Burlington también sigue abriendo tiendas

La cadena continúa además con una estrategia agresiva de expansión. Al finalizar el segundo trimestre tenía 1,287 tiendas en 47 estados, Washington D.C. y Puerto Rico, según sus resultados corporativos.

Para todo el año fiscal 2026, Burlington proyecta abrir aproximadamente 115 tiendas netas adicionales.

La empresa comercializa ropa, calzado, artículos para niños, productos de belleza, juguetes y artículos para el hogar bajo un modelo off-price, que busca vender productos de marca a precios inferiores a los de comercios tradicionales.

La decisión de reinvertir los $55 millones llega precisamente cuando los consumidores continúan buscando alternativas más económicas ante el elevado costo de vida. Burlington apuesta ahora a que esos reembolsos permitan reforzar sus descuentos durante la temporada de otoño y las compras de fin de año.

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