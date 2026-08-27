Trump firma orden para cambiar el nombre del lago Ontario por “lago América”

El presidente Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva para cambiar oficialmente el nombre del lago Ontario por el de “lago América”, al considerar que el cuerpo de agua representa un activo estratégico y económico fundamental para el país.

“Sobre el cambio a ‘Lago de América’ es algo en lo que llevo pensando mucho tiempo”, afirmó Trump, quien ya había planteado la posibilidad del cambio esta semana en medio de una nueva escalada de sus ataques contra Canadá.

La orden sostiene que Estados Unidos es “el mayor protector” de los Grandes Lagos y destaca la inversión estadounidense en la seguridad, navegación y protección ambiental del sistema.

Según el documento, Washington ha destinado cerca de $4,000 millones de dólares durante la última década a proteger el ecosistema de agua dulce, mientras acusa a Canadá de haber invertido mucho menos en iniciativas similares.

Trump también ordenó el cambio al argumentar que las zonas más profundas del lago se encuentran dentro del territorio estadounidense y que Estados Unidos reclama la mayor parte de su volumen.

? BREAKING: @POTUS signs an Executive Order renaming Lake Ontario as Lake America.



Here is the text of the Order:



By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, it is hereby ordered:



Section 1. Purpose and Policy.? pic.twitter.com/ggfLXiD0g7 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 27, 2026

Trump acusa a Canadá de aprovecharse de Estados Unidos

El mandatario aprovechó el anuncio para volver a cuestionar la relación con el país vecino y lanzó nuevas amenazas comerciales.

“No creo que sus representantes hagan un trabajo adecuado”, afirmó al referirse a los dirigentes canadienses.

Trump aseguró que Estados Unidos impondrá aranceles a los automóviles procedentes de Canadá porque quiere trasladar esa producción a territorio estadounidense.

“Vamos a imponer aranceles a sus automóviles que llegan en cantidades considerables, porque queremos fabricar los coches aquí”, explicó. “Ellos pueden fabricar sus propios coches si quieren, y pueden seguir fabricándolos para Canadá. Pero no queremos que fabriquen coches para los Estados Unidos de América”.

El presidente insistió en que Canadá “se ha estado aprovechando de Estados Unidos en materia comercial desde hace mucho tiempo” y extendió sus críticas al ámbito de la defensa.

“Defendemos a Canadá gratis. No recibimos nada a cambio. No nos pagan por defender a Canadá, pero lo hacemos”, sostuvo.

Según Trump, Estados Unidos ha perdido una media de $60,000 millones de dólares anuales durante los últimos 15 años por su relación económica con Canadá.

“Simplemente ya no podemos hacerlo”, afirmó, aunque cerró sus declaraciones asegurando que Estados Unidos quiere “mucho al pueblo de Canadá”.

El papel histórico y económico del lago

El documento firmado por Trump presenta al lago, ahora denominado oficialmente “lago América”, como una vía histórica para la exploración, el comercio, el asentamiento y la defensa de Estados Unidos.

La orden recuerda su importancia durante el período colonial, la construcción naval y las operaciones militares de la Guerra de 1812, así como su papel actual dentro del sistema de los Grandes Lagos y la Vía Marítima del San Lorenzo.

Según el texto, el sistema sostiene cientos de miles de empleos y genera miles de millones de dólares en actividad económica vinculada al transporte de mercancías, la industria, la agricultura y el sector energético.

Trump también subrayó que el lago continuará desempeñando un papel “pivotal” para la economía estadounidense y mundial, y utilizó esa importancia como argumento para ordenar oficialmente el cambio de nombre.

El presidente comparó la decisión con el cambio de denominación que impulsó anteriormente para el Golfo de México.

“Lo cambiamos y ahora se le llama habitualmente Golfo de América. Así que, si lo piensa, tenemos un golfo y tenemos un lago. Ahora solo nos falta un océano”, dijo.

Trump incluso bromeó con la posibilidad de extender la política de cambios de nombres a otras grandes masas de agua.

“Quizás tengamos que cambiar el nombre del Atlántico y/o del Pacífico. Quizás cambiemos”, afirmó.

El cambio del lago Ontario se produce después de varios días de tensión entre Trump y Canadá y tras un intercambio de insultos con el jefe de Gobierno de Ontario, Doug Ford, en plena disputa comercial entre ambos países.

Por el momento, el nuevo nombre establecido por la orden ejecutiva estadounidense no modifica la denominación utilizada por Canadá para el lago compartido entre ambos países.

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