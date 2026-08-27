Nueva York: el tiempo para hoy jueves 27 de agosto

¿Tienes aún que elegir tu atuendo para salir este jueves en Nueva York? El pronóstico del tiempo para los neoyorquinos en el día de hoy apunta aindica unas temperaturas que oscilarán entre los 79 grados Fahrenheit (26ºC) de máxima y los 70 grados Fahrenheit (21ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 86ºF (30ºC) de máxima y 86ºF (30ºC) de mínima.

La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 96% durante el día y del 90% a lo largo de la noche, mientras que tendremos una nubosidad del 54% en el transcurso del día y del 54% en el curso de la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 5.59 mph durante la primera mitad del día y los 3.73 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:18 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:37 h. En total, tendremos 13 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se esperan más nubes que claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 66 y los 82 grados Fahrenheit (19 y 28 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 56% por la mañana, 25% por la tarde y 56% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos suaves. Los dos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.