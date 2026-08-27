Tini Stoessel rompe la relación profesional con su padre

La cantante argentina Tini Stoessel ha decidido romper con la relación profesional que mantuvo con su padre, Alejandro Stoessel, durante 15 años. Esta ruptura se dio hace tres meses tras una auditoría en la que la estrella pop se dio cuenta de cómo llevaba la administración de su dinero.

Tini fue representada por su padre desde que era una adolescente y comenzó su carrera protagonizando la serie de Disney “Violetta”, la cual marcó a toda una generación. Después se dedicó a desarrollar su carrera como cantante solista, convirtiéndose en una de las más importantes dentro de la música en español.

Según han informado medios argentinos, la decisión de romper relación se dio luego de que Tini se percatara, tras una auditoría, de que los derechos económicos derivados de su carrera artística e imagen estaban en manos de sociedades comerciales, con sede en Argentina y en el extranjero. En ninguna de ellas, la cantante figuraba como accionista ni tenía participación alguna.

Fuentes consultadas por medios argentinos, las cuales han sido replicadas por otros medios como “Hola!” y “El País”, Tini tampoco estaba autorizada para realizar movimientos en las cuentas bancarias de esas compañías, mientras que su padre sí contaba con esa facultad.

Además de la falta de control sobre el dinero que ha recaudado durante toda su carrera artística, se dice que la argentina de 29 años también se enteró de que existen $70 millones de dólares que no pueden ser localizados dentro de las estructuras societarias auditadas.

Por ahora, Tini no ha dado declaraciones oficiales sobre el caso. Aunque se asegura que toda la investigación se dio a raíz de los preparativos de su boda con el futbolista argentino Rodrigo De Paul. Según la reportera argentina Marcela Tauro, el padre de la cantante le sugirió un acuerdo de separación de bienes antes de su boda y eso generó las primeras discusiones.

En programas de televisión de Argentina también se asegura que, además de haber roto con su relación profesional, padre e hija están completamente desconectados actualmente.

Sigue leyendo:

• Rawayana enciende la fiesta en el Movistar Arena con Tini Stoessel como invitada

• Tini Stoessel se une nuevamente a Los Ángeles Azules con “Pa’ Él”

• Tini inicia los preparativos de su boda: así fue la prueba de su vestido en París