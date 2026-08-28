5 alimentos que parecen seguros pero esconden bacterias: cómo manejarlos según un experto

Aunque los recientes brotes de contaminación por salmonella, E. coli y listeria en Estados Unidos están vinculados a la contaminación bacteriana, el manejo seguro de ciertos ingredientes es clave para evitar enfermedades, pues hay productos como la miel de abeja y las frutas congeladas que parecen seguros cuando en realidad no lo son.

El experto en Higiene y Manipulación de Alimentos, Marlon Toscano, revela cómo cinco alimentos que parecen seguros pueden ser un foco de bacterias que pueden enfermarnos:

El peligro oculto del arroz cocido

Recuerda que no debe pasar más de dos horas a temperatura ambiente para evitar la proliferación de Bacillus cereus y sus toxinas. Crédito: Shutterstock

Cuando el arroz pasa más de dos horas a temperatura ambiente, puede contener esporas de bacterias como Bacillus cereus, que sobreviven a la cocción y, a temperatura ambiente, liberan toxinas que causan diarrea y vómito. Es importante recordar que, aunque el arroz tenga buen olor y sabor, puede contener estas bacterias que enferman.

Riesgos en cremas con huevo crudo

Comer brotes crudos aumenta tu riesgo de intoxicarte. Crédito: Miroro- | Pixabay

Más allá de la tendencia de usar productos orgánicos, las claras de huevo son aliadas en la cocina para preparar cremas y aderezos. Sin embargo, cuando no reciben cocción, si llegan a tener bacterias como salmonella, pueden afectar seriamente la salud, principalmente de adultos mayores, mujeres embarazadas y niños. Lo mejor es utilizar claras ya pasteurizadas.

La verdad sobre la carne molida jugosa

Uno de los riesgos de comer la carne molida a término medio es que, al molerla, los microorganismos podrían distribuirse por todo el interior de la pieza. La cocción uniforme y completa del alimento es clave, ya que si no recibe altas temperaturas, bacterias como E. coli y salmonella podrían sobrevivir perfectamente. Por eso se recomienda consumir la carne molida bien cocida.

¿Por qué la miel es un peligro para los bebés?

La miel es un tesoro natural, un manjar, pero está estrictamente prohibida para menores de un año debido al peligro latente de las esporas de Clostridium botulinum. Crédito: Shutterstock

La miel es reconocida por ser uno de los alimentos que se pueden preservar por más tiempo; sin embargo, puede contener esporas de una bacteria llamada Clostridium botulinum, que en menores de 12 meses puede afectar muy seriamente su salud si llegan a ingerirlas. Por eso no se recomienda dar antes del primer año.

Cuidado con las pulpas congeladas artesanales

Algunas pulpas artesanales pueden representar un riesgo, sobre todo si no sabemos cómo fueron procesadas, ya que podrían venir contaminadas con bacterias peligrosas. Este punto es muy importante de recordar, pues la congelación ralentiza el proceso de descomposición de los alimentos, pero no elimina la mayoría de los microorganismos que causan enfermedades. Una recomendación práctica es hacerlo en casa —comprar fruta, procesarla y congelarla nosotros mismos— o adquirirla únicamente cuando cuenta con sello sanitario.

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