¿Sirve la regla de los 5 segundos? Esto pasa cuando la comida cae al suelo

Si eres de las personas que practica la regla de los 5 segundos cuando un alimento cae al suelo y lo recoge para comerlo, queda claro que esto no siempre aplica para toda la comida; sobre todo depende de la textura.

El doctor en los alimentos Víctor Zamora Gasga explica que las bacterias no tienen cronómetro para actuar, por lo que tomar un alimento del piso y luego comerlo es un gran error.

Dentro del error, el experto aclara que hay niveles basados en la ciencia y tecnología de alimentos, que se encargan de estudiar la adherencia y la tensión superficial.

Estos estudios demuestran claramente que las bacterias no esperan a que cuentes hasta tres para atacar. “La transferencia de microorganismos como la salmonela o la E. coli es prácticamente instantánea, ocurriendo en menos de un milisegundo”.

El punto de inflexión

La humedad de los alimentos es el factor clave para la transferencia instantánea de bacterias al caer al suelo. Crédito: Shutterstock

Sin embargo, aclara que el problema no es el tiempo, sino la humedad. “Si lo que se te cae es una galleta seca, la contaminación es mínima. Pero si se te cae una rebanada de sandía o un trozo de carne, el agua actúa como una especie de tobogán perfecto para que los patógenos se muden a tu comida antes de que alcances a agacharte”.

El verdadero enemigo oculto en tu cocina

Los paños, esponjas y trapos de cocina pueden albergar más microorganismos que el piso o incluso un baño. Crédito: Shutterstock

Más allá de los microorganismos que puedan contaminar un alimento al caerse, el experto advierte de un riesgo mayor que está oculto en la cocina. “El verdadero peligro para tu salud estomacal no está en el piso de tu sala, sino en la esponja de cocina con la que lavas los platos o en tu tabla de picar”.

En términos sencillos, es lógico pensar que el suelo es el enemigo porque lo pisamos, pero la realidad es que el piso suele estar seco y las bacterias odian la sequedad.

Mientras que la esponja para lavar los platos “es el hábitat idílico: está templada, constantemente húmeda y llena de restos de comida”.

Cuidar nuestra salud desde los pequeños detalles

Diversos estudios microbiológicos han demostrado que una esponja de cocina usada puede albergar más bacterias por centímetro cuadrado que el propio asiento de un inodoro público, advierte.

Esto en la práctica trae consecuencias como algo tan sencillo: si limpias tu mesa con una esponja vieja y luego apoyas ahí tu sándwich, “te estás arriesgando muchísimo más que si se te hubiera caído al piso”.

No se trata de una información que genere miedo u obsesión, sino de manejar información certera para un manejo seguro de los alimentos.

El experto recuerda que la cocina es el corazón del hogar, por lo que hay que estar atentos a las prácticas. “Si un alimento húmedo toca el suelo, déjalo ir. Y a esa esponja, dale un descanso cambiándola seguido”.

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