5 claves para conservar tu lunch fresco y seguro durante horas

El lunch es un aliado nutricional clave para aportar los nutrientes necesarios para el organismo; sin embargo, mantener su calidad y frescura puede convertirse en todo un reto diario. Una ingeniera en alimentos revela cuáles son los cinco errores comunes al preparar la comida escolar o de oficina y cómo evitar riesgos con prácticas adecuadas de seguridad alimentaria.

El tiempo estimado desde que preparamos el lunch hasta la hora de comerlo suele rondar las 5 horas. Aplicar consejos útiles de conservación nos garantiza que los alimentos mantengan sus propiedades y un sabor impecable hasta el mediodía.

La especialista en alimentos Marian Zapien explica los cinco factores críticos que se deben controlar:

1. El enemigo invisible: el control del oxígeno

Una de las prácticas que perjudican la textura de las frutas y vegetales ocurre al cortarlas: sus células se rompen y las enzimas naturales reaccionan con el oxígeno, provocando oxidación, un cambio a color marrón y pérdida de firmeza. Para prevenir este deterioro natural, basta con agregar unas gotitas de limón o guardarlas en un recipiente hermético que reduzca la exposición al aire.

2. Cómo evitar la pérdida de agua en tus vegetales

Cortar los alimentos amplía la superficie expuesta, facilitando la evaporación del agua y acelerando la pérdida de firmeza en los vegetales. Por ello, la mejor opción es preferir las verduras enteras o, si es necesario cortarlas, asegurar su almacenamiento en un recipiente bien cerrado.

3. El secreto detrás del endurecimiento del pan

Alimentos como el pan de sándwich tienden a endurecerse debido a la retrogradación del almidón, un proceso físico completamente natural. “Por eso, además de ingredientes tradicionales como harina, agua, levadura y sal, se pueden incorporar elementos con funciones específicas, como enzimas que ayudan a retrasar ese endurecimiento y a conservar la miga más suave durante su vida útil”, explica Zapien.

4. La batalla contra la humedad en la lonchera

Separar los alimentos húmedos de los secos es una estrategia que nunca falla. La humedad migra con facilidad de un ingrediente a otro, haciendo que los alimentos secos o cereales pierdan su textura crujiente de inmediato. La recomendación práctica es guardarlos en compartimentos independientes utilizando recipientes herméticos.

5. El control de la temperatura y la zona de peligro

Aunque un platillo conserve una apariencia óptima, si permanece demasiado tiempo en la zona de peligro de 5 a 60 grados Celsius, los microorganismos pueden multiplicarse con rapidez. La solución más segura es utilizar siempre una lonchera térmica y evitar dejarla expuesta al sol o dentro del coche.

La ingeniera en alimentos recuerda que una buena comida para llevar no solo debe cumplir con los estándares de inocuidad, sino también preservar su calidad organoléptica hasta el momento de disfrutarla.

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