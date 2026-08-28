Cristiano Ronaldo llegó a los 978 goles en triunfo de Al Nassr ante Al-Taawon

Cristiano Ronaldo anotó el gol de la victoria y alargó el pleno de triunfos del Al Nassr, que ganó al Al Taawon por 2-1 y sigue como líder de la Liga de Arabia Saudita que este fin de semana alcanza la cuarta jornada.

Cristiano, que jugó 80 minutos, hizo el segundo gol de su equipo que culminó la remontada del cuadro del australiano Ange Postecoglou. Además, eleva su cosecha de goles a 978 a lo largo de su carrera.

? ¡El gol 978 de Cristiano Ronaldo! pic.twitter.com/KrULQ509Tm — Samuel Vargas (@SVargasOK) August 28, 2026

El Al Taawon, que no ha ganado ningún partido hasta el momento y que con dos derrotas y dos empates marca la salvación en la clasificación, se puso por delante en el minuto 11 con el tanto de Bassam Al Hurayji.

El Al Nassr consiguió empatar en el añadido de la primera parte con el acierto de Samu Costa a pase de Sadio Mané.

En la segunda mitad, a los cinco minutos, apareció Cristiano Ronaldo que hizo el 2-1. Fue en un disparo dentro del área de Mohamed Simakan que desvió Cristiano cerca de la línea.

Festejo con “delay” de Cristiano Ronaldo

En videos de redes sociales se observa que Cristiano no festeja de inmediato porque prefiere esperar a que se revise la jugada por un posible fuera de lugar.

Tras algunos minutos, mientras platica con su cuerpo técnico cerca de la banda, Sadio Mané se acerca a decirle algo y es cuando se conoce la decisión del VAR de dar el gol por bueno.

Entonces Cristiano sale corriendo y hace su icónico grito de “¡Siuuu!”, pero cuando termina de dar el salto, hace un gesto que parecía ser un insulto a la tribuna, al hacer su brazo derecho hacia atrás.

Cristiano Ronaldo convierte, pero algo importante está faltando. Sadio Mané se acerca a recordárselo: y finalmente llega el famoso "siuuu" ???? pic.twitter.com/d3ir6yqUWe — Pablo Giralt (@giraltpablo) August 28, 2026

Luego de hacer berrinche la jornada pasada y ser sustituido, Cristiano hizo su gol 978 y en el minuto 80 fue cambiado por Abdullah Al Hamdan y que asienta en el liderato al Al Nassr, líder con cuatro victorias en otros tantos partidos.

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