Difunden fotos de Nicolás Maduro desde la prisión de Brooklyn en su cuenta oficial

Las cuentas oficiales en redes sociales del expresidente de Venezuela Nicolás Maduro difundieron este domingo una serie de imágenes suyas desde la cárcel de Brooklyn, en Nueva York, cuya veracidad no ha sido verificada.

En las fotografías con fecha del 25 de junio, un día después de los devastadores terremotos, Maduro luce sonriente y viste sudadera con pantalón gris. Las imágenes recibieron la difusión de dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y fue publicada también por su hijo, Nicolás Maduro Guerra.

“Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama”. La publicación exhorta a los militantes a recibir este “pequeño regalo con alegría y esperanza”, señala el mensaje atribuido a Maduro.

El mensaje concluyó con una referencia a Cilia Flores, capturada junto a él el 3 de enero durante una operación militar en la capital venezolana: “Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios”.

Relaciones bilaterales actuales

La publicación ocurre dos días después el anuncio de un acuerdo energético entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y la administración Trump, que otorga a Estados Unidos el control de más del 20 % de las reservas petroleras venezolanas.

Venezuela y Estados Unidos restablecieron sus relaciones diplomáticas tras siete años de interrupción, mientras que Maduro afronta un proceso judicial en Nueva York por cargos de conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína. Por su parte, Flores enfrenta acusaciones relacionadas con la importación de drogas y posesión de armas de fuego.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, precisó que el convenio energético firmado con Estados Unidos tendrá una validez de 25 años y proyecta una producción superior a 1.5 millones de barriles diarios.

La mandataria interina agradeció las gestiones del mandatario estadounidense, Donald Trump, y del secretario de Estado, Marco Rubio, mientras que simpatizantes del chavismo marcharon en el centro de Caracas para rechazar la presencia norteamericana y exigir la liberación de Maduro y Flores.

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