Festival de Cine de Venecia: un venezolano será parte del jurado de esta edición

En esta edición del Festival de Cine de Venecia habrá por primera vez un venezolano como parte del jurado de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica (FIPRESCI). El elegido fue el periodista cultural y crítico Jorge Roig Graterol.

Como parte del jurado de la FIPRESCI, Roig tendrá que evaluar las producciones participantes en dos de las secciones más vanguardistas del encuentro: Orizzonti (Horizontes) y la Settimana della Critica (Semana de la Crítica). El venezolano compartirá este trabajo con periodistas de otros países como Turquía, Italia, Nueva Zelanda y Polonia.

Se tiene que destacar que FIPRESCI existe desde 1930, y durante todos estos años se han hecho parte de los festivales de cine más importantes del mundo para apoyar el cine de autor y el talento emergente.

Durante dos décadas, el periodista venezolano se ha especializado como un divulgador de cine. Además de ser parte del jurado del festival este año, también ejerce como votante internacional de los Golden Globe Awards.

La edición 83 del Festival de Cine de Venecia de este año se llevará a cabo entre el 2 y el 12 de septiembre, y durante el encuentro desfilarán grandes estrellas del cine mundial como Danny Boyle, Penélope Cruz, Javier Bardem, Robert Pattinson, Hirokazu Kore-eda, Werner Herzog, Martin McDonagh y Rooney Mara.

Según ha revelado Roig en un comunicado de prensa, también aprovechará su presencia en el festival para informar sobre los detalles, proyecciones y alfombras rojas del evento.

Hace unas semanas se compartió la lista oficial de películas que entrarán en competición por el León de Oro. Entre los estrenos más esperados se debe mencionar “Ink”, de Danny Boyle, película inaugural del certamen; “Bunker”, de Florian Zeller; “Primetime”, de Lance Oppenheim; “Company”, de Casey Affleck; “Ritorno a Buenos Aires”, de Marco Bechis; “Woman Unknown”, de May el-Toukhy; y “Kami Nour (“A Bit of Light)”, de Ali Asgari.

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