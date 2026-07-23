Festival de Venecia 2026: conoce la lista oficial de películas en competición

La edición número 83 del Festival de Cine de Venecia está en camino y este jueves 23 de julio se compartió la selección oficial de las películas que se estrenarán en el marco del festival, tanto en competición como no.

El anuncio fue dado por Alberto Barbera, director del Festival de Venecia, y durante el evento reflexionó sobre el momento que vive el cine en la actualidad. “Para aquellos que se muestran escépticos sobre el estado del cine, basta con que pongan un pie en una sala de cine donde se proyecte ‘The Odyssey’ de Christopher Nolan para darse cuenta no solo de que el cine no está en sus últimas, sino que puede regenerarse continuamente, generando epifanías y milagros visuales”.

Estos festivales de cine han buscado durante años celebrar a los creadores y resaltar la importancia del cine en la ciudad. La industria del cine es cambiante, y aunque hace unos años las grandes franquicias hacían que las salas de cine se llenaran, ahora lo que más atrae público son los proyectos originales y arriesgados. Incluso el cine independiente.

Siguiendo el ejemplo del Festival de Cine de Cannes de este año, el Festival de Venecia también tiene una selección de películas en las que resaltan producciones independientes y la representación de producciones de Hollywood es muy poca.

Hay que destacar que estos festivales también sirven como escenario para reunir a muchas estrellas de la industria que llamen la atención, pero aunque la mayor parte de las películas sean independientes, igualmente habrá un desfile de estrellas.

Por ejemplo, una de las películas que entró a la lista de competición fue “Bunker”, un thriller psicológico protagonizado por Javier Bardem y Penélope Cruz. Esta película fue dirigida por el francés Florian Zeller.

Otra de las estrellas que seguro desfilará por la alfombra roja del festival será Robert Pattinson, quien es protagonista de la película “Primetime”, producción de A24 y dirigida por Lance Oppenheim.

En la lista, también resalta el estreno del documental “Don’t Look Back in Anger”, el cual muestra la reunión de la banda Oasis y su gira de meses. Con la proyección de este documental se espera que asistan los hermanos británicos Liam y Noel Gallagher..

Esta edición del Festival de Venecia se celebrará del 2 al 12 de septiembre.

Lista de películas en competición

“Ink,” Danny Boyle (opening film)

“Company,” Casey Affleck

“Kami Nour” (“A Bit of Light”), Ali Asgari

“Ritorno a Buenos Aires,” Marco Bechis

“Un Bon Petit Soldat” (“A Good Little Soldier”), Stéphane Brizé

“Il Fuoco Che Ti Porti Dentro,” Edoardo De Angelis

“Kvinde Ukendt” (“Woman Unknown”), May El-Toukhy

“Bucking Fastard,” Werner Herzog

“15/18 (A Place to Heal),” Cèdric Kahn

“Dau,” Ilya Khrzhanovsky

“Look Back,” Hirokazu Kore-eda

“Ga-Neung-Han Sa-Rang” (“Possible Love”), Lee Chang-Dong

“Wild Horse Nine,” Martin McDonagh

“It Will Happen Tonight,” Nanni Moretti

“Primetime,” Lance Oppenheim

“The Echo Chamber,” Andrea Pallaoro

“Un Peu Avant Minuit” (“A Bit Before Midnight”), Nicolas Pariser

“L’Estranea,” Paolo Strippoli

“Mr. Nelson, Did You Kill People?,” Shinya Tsukamoto

“Bunker,” Florian Zeller

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