Hochul defiende ley que limita cooperación con ICE y afirma que la agencia “puede valerse por sí misma”

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, defendió este viernes la nueva legislación estatal que limita la cooperación de las policías locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, al argumentar que la agencia federal cuenta con un presupuesto de $85,000 millones de dólares y no necesita apoyo de las fuerzas estatales para cumplir sus funciones migratorias.

“Es una agencia de $85,000 millones de dólares. Creo que pueden valerse por sí mismos”, afirmó Hochul durante el programa Morning Joe, de MSNOW, al explicar por qué considera que la policía local debe concentrarse en combatir los delitos dentro de sus propias comunidades.

La Ley de Policías Locales y Delitos Locales entró en vigor el martes y prohíbe a las agencias locales de Nueva York establecer o mantener determinados acuerdos de cooperación migratoria con ICE, incluido el programa federal 287(g).

Ese mecanismo permite que determinadas fuerzas policiales estatales y locales colaboren con las autoridades federales en tareas relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias, incluyendo la identificación, arresto y detención de personas por presuntas infracciones de la legislación federal de inmigración.

La legislación fue aprobada en mayo como parte del presupuesto estatal y sus impulsores sostienen que busca proteger a las comunidades inmigrantes y fortalecer la relación entre los residentes y las autoridades locales.

Un condado mantiene su acuerdo con ICE

Cuando la ley fue aprobada, 12 departamentos de policía de Nueva York tenían acuerdos migratorios bajo el programa 287(g). Según Hochul, solo el condado de Rensselaer se ha negado a poner fin a su convenio.

La negativa provocó una disputa judicial entre el condado y el gobierno estatal. La Fiscalía de Nueva York y Hochul presentaron una demanda para exigir el cumplimiento de la nueva normativa.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos también intentó impedir que la ley entrara en vigor, pero un juez federal rechazó esa petición, permitiendo que las restricciones comenzaran a aplicarse esta semana.

Hochul insistió en que Nueva York seguirá colaborando con las autoridades federales cuando se trate de combatir delitos.

“El estado de Nueva York jamás será un refugio para delincuentes. Colaboramos con las fuerzas del orden federales, incluido el ICE, para proteger a los neoyorquinos”, dijo.

No obstante, marcó una diferencia entre perseguir a personas acusadas de delitos graves y utilizar recursos de la policía local para hacer cumplir las leyes migratorias. “No se trata de que nuestra policía local deje de perseguir a violadores y asesinos o de responder a una emergencia para hacer el trabajo de ICE por ellos”, afirmó.

Hochul cuestiona las operaciones migratorias de Trump

La gobernadora también criticó el alcance de las operaciones migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.

Recordó que Trump ha presentado su política migratoria como una estrategia dirigida principalmente contra personas que han cometido delitos. Sin embargo, afirmó que los operativos de ICE están alcanzando también a migrantes cuyo único incumplimiento consiste en haber ingresado sin documentos al país, así como a personas beneficiarias de programas de protección migratoria.

“Están persiguiendo a todo el mundo”, afirmó Hochul, quien responsabilizó de parte de esta política a Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca y uno de los principales arquitectos de la agenda migratoria de Trump.

La gobernadora cuestionó además el desempeño actual de ICE y expresó su preferencia por el antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización, que precedió a la creación de ICE. “Ojalá se disolvieran y volvieran al antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización”, declaró.

Hochul aseguró que la actuación de ICE está generando temor y rechazo en distintas comunidades del país y afirmó que varios operativos han terminado con personas muertas, incluidos ciudadanos estadounidenses.

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