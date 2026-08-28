Julián Álvarez no jugará contra el Sevilla: Simeone confirma su baja por indisposición

Julián Alvarez será baja para el partido contra el Sevilla este sábado por la indisposición que le ha impedido ejercitarse en las últimas tres sesiones del equipo, según aseguró Diego Simeone, su entrenador.

“Evidentemente, él (Julián Alvarez) no va a estar mañana”, confirmó el técnico en la rueda de prensa posterior al entrenamiento en el Centro Deportivo de Majadahonda (afueras de Madrid), el tercero consecutivo sin la presencia del atacante argentino a causa de una indisposición.

El futuro del delantero sigue en el aire a cinco días del final del mercado de fichajes, con la decisión rotunda e invariable del Atlético de Madrid de no traspasarlo al Barcelona.

Las opciones del argentino son seguir en el conjunto rojiblanco, con el que tiene contrato en vigor hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, o irse a otro club, en este caso el Arsenal, si aborda el fichaje y cumple las pretensiones de todas las partes.

? Diego Pablo Simeone, sobre la situación con Julián Álvarez:



? "En la vida se puede revertir todo mientras tengamos salud" pic.twitter.com/Hb3oiw4P5d — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 28, 2026

Simeone afirma que Atlético le dará a Julián Álvarez lo que necesita

Simeone habló sobre la situación de Julián Álvarez y aseguró que harán lo “necesario para hacer que se sienta importante”.

“Desde el momento que vuelva a entrenar Julián con nosotros, le daremos todo lo que le dimos siempre para que se sienta importante, como lo es para nuestro equipo, y no hay mucho más”, expresó el técnico tras el entrenamiento de este viernes en Majadahonda.

Todo lo sucedido pone a Julián Alvarez en el ojo del huracán ante su afición, con la duda de cuál es el camino para reconducir la situación tanto desde el aspecto deportivo como social, si finalmente sigue en el Atlético esta temporada, después del deseo expreso e insistente del atacante argentino de irse.

“En la vida se puede revertir todo mientras tengas salud”, valoró el técnico, que resumió la situación: “De parte del club fue muy contundente y muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder”. La entidad ya ha transmitido que bajo ningún concepto será traspasado al Barcelona.

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