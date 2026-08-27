Argentino Cristian “Kily” González será el nuevo entrenador de Messi en el Inter Miami

El Inter Miami oficializó un cambio de timón en la temporada de la MLS. El club confirmó el desembarco de Cristian González como nuevo entrenador.

El “Kily”, de 52 años, no dirige desde noviembre de 2025, cuando pasó por Platense. “González asumirá sus funciones de manera oficial una vez que reciba los permisos de trabajo correspondientes”, indicó la franquicia en un escrito publicado en sus redes sociales.

Inter Miami CF reaches agreement with Cristian “Kily” González as new head coach.



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El ex mediocampista ofensivo de la selección argentina, Boca Juniors, San Lorenzo y Rosario Central se muda a Florida para reemplazar a Guillermo Hoyos, quien había asumido el cargo en lugar del cesanteado Javier Mascherano.

Será la primera experiencia del Kily como entrenador fuera del país. Anteriormente, condujo a Rosario Central (logró el 43,62% de los puntos), Unión de Santa Fe (43,16%) y en Platense (28,58%), donde no logró asentar su idea.

Malos resultados sentenciaron a Guillermo Hoyos

El pasado 2 de junio, el Inter Miami había confirmado la continuidad de Guillermo Hoyos, quien había asumido como interino, al frente del plantel. En realidad, el ex formador del Barcelona, donde tuvo a Messi bajo su tutela, se desempeñaba como director deportivo, pero saltó al banco tras la partida de Mascherano. Y su inicio fue más que prometedor.

Sin embargo, la última racha adversa llevó a la franquicia a buscar otro orientador. Inter Miami acumula cuatro derrotas en los últimos cinco compromisos entre todas las competencias. A pesar del último traspié 2-1 ante Toronto FC en el Nu Stadium, las Garzas conservan el segundo lugar de la tabla de la Conferencia Este con 39 puntos, detrás de Nashville, el líder.

“Guillermo Hoyos continuará de manera provisional al frente del equipo hasta la llegada del nuevo entrenador y su cuerpo técnico. Inter Miami desea destacar y agradecer especialmente a Hoyos por su compromiso y dedicación al club, demostrados por su disposición a asumir el rol durante este período, que comenzó el pasado mes de abril”, completó el comunicado.

5 entrenadores argentinos en Inter Miami

Hasta el momento, Inter Miami tuvo siete entrenadores, siendo los últimos cinco argentinos: Javier Morales, de manera interina (2023), Gerardo Martino (2023-2024), Javier Mascherano (2025-2026), Ángel Guillermo Hoyos (2026) y Cristian González.

A new era in Miami?@InterMiamiCF names Cristian “Kily” González as its new leader. pic.twitter.com/SWlJfyX7MJ — Major League Soccer (@MLS) August 28, 2026

Previamente pasaron por el banco de las Garzas el uruguayo Diego Alonso (2020-2021) y el inglés Phil Neville (2021-2023).

El Kily, coincidió con Messi en sus comienzos en la Selección Argentina: compartieron plantel en los últimos dos partidos de Eliminatorias para el Mundial 2006, un triunfo contra Perú en Buenos Aires y una derrota contra Uruguay en Montevideo.

El próximo compromiso de Inter Miami, que tiene por delante la final de la Campeones Cup ante Cruz Azul, será el sábado ante CF Montréal, buscando volver al triunfo en la MLS.

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