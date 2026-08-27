FIFA aprobó que los jugadores suspendidos de Argentina cumplan las sanciones en amistosos

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) aprobó el pedido para que Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada puedan cumplir sus suspensiones también en partidos amistosos de selecciones, y no exclusivamente en encuentros en torneos oficiales.

En un comunicado, la Casa Madre del fútbol argentino detalló que había realizado un pedido ante el máximo organismo “para que las sanciones dispuestas a sus futbolistas durante la final de la Copa Mundial 2026 y a la propia asociación, puedan cumplirse en partidos amistosos de clase “A” y/o partidos oficiales, cualquiera de ellos ocurra primero”.

#Institucional La FIFA aprueba pedido de la AFA sobre sanciones del Mundial 2026



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En ese marco, la Comisión Disciplinaria FIFA “considera que, de conformidad con la normativa vigente, ésta solicitud ha sido aprobada”. De todos modos, la AFA ratificó que esperará los fundamentos para presentar la apelación de las sanciones, “teniendo al TAS eventualmente como última instancia”.

En este marco, Paredes podrá cumplir sus diez fechas de sanción luego de la Fecha FIFA del 7 al 15 de junio del 2027 por lo que su reaparición podría ser en la siguiente ventana que tiene la FIFA disponible: del 20 de septiembre al 5 de octubre del próximo año.

Amistosos de Argentina

Argentina debería disputar los seis partidos que se permiten organizar en lo que resta del 2026 (cuatro del 21 de septiembre al 6 de octubre y dos del 9 al 17 de noviembre) y sumar los otros cuatro juegos en el inicio del año que viene (dos del 22 al 30 de marzo y otros dos en la mencionada fecha de junio).

Molina, por su parte, purgaría sus siete partidos en el primer partido de la Fecha FIFA del 22 al 30 de marzo, por lo que incluso podría reaparecer en esa convocatoria para disputar una segunda presentación hipotética. Thiago Almada, con una fecha de castigo, ya estará disponible luego del primer amistoso que disputen los de Lionel Scaloni.

La resolución representa un alivio para el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, ya que amplía la ventana disponible para que los jugadores paguen su deuda disciplinaria. Restan dos ventanas de fecha FIFA de aquí a fin de año y en cada una de ellas la selección argentina podría disputar amistosos de clase “A”, encuentros que ahora contarán para el cumplimiento de las sanciones.

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