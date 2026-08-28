Nueva York: el tiempo para hoy viernes 28 de agosto

¿Qué ropa deberías usar para salir por las calles de Nueva York este viernes? Para empezar, las temperaturas que se predicen para el día de hoy según el pronóstico del clima en la ciudad que nunca duerme variarán entre los 82 grados Fahrenheit (28ºC) de máxima y los 64 grados Fahrenheit (18ºC) de mínima. Además, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 95ºF (35ºC) de máxima y 95ºF (35ºC) de mínima.

¿Lloverá? Intuimos que ésta puede ser tu próxima pregunta y también contamos con respuesta para ti. Según la última información disponible, la probabilidad de precipitaciones es del 70% durante el día y del 25% durante la noche. La nubosidad, por su parte, será del 51% en el transcurso del día y del 13% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 2.49 mph en el día y los 3.73 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:19 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:35 h. En total, tendremos 13 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York se esperan nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 64 y los 81 grados Fahrenheit (18 y 27ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 3% por la mañana, 6% por la tarde y 3% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos cálidos, inviernos frescos y muchas lluvias.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos muy e inviernos suaves. Ambos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.