Tampa Bay Rays tendrán nuevo estadio de $2.36 mil millones y estaría listo en 2029

Los Tampa Bay Rays tendrán nuevo estadio tras tener la aprobación de $2.36 mil millones de dólares tras una reunión del Ayuntamiento de Tampa y conseguir los votos necesarios.

La Comisión del Condado de Hillsborough votó 5-2 a favor del acuerdo para el estadio de los Rays, la segunda de las dos aprobaciones necesarias.

“La votación afirmativa de hoy por parte del Ayuntamiento de Tampa es una noticia increíble para toda la comunidad de Tampa Bay”, declaró el director ejecutivo de los Rays, Ken Babby, en un comunicado.

“Los Tampa Bay Rays agradecen el liderazgo y el apoyo de los miembros del Ayuntamiento para aprobar una inversión que, junto con la financiación privada garantizada por los Rays, asegurará el futuro de las Grandes Ligas de Béisbol en Tampa Bay, al tiempo que creará un barrio emblemático que servirá a nuestra región durante generaciones”.

BREAKING: Hillsborough County Commission votes 5-2 to approve #Rays stadium deal, the second of two needed approvals. Site prep starts soon, stadium projected to open for 2029 season. — Marc Topkin (@TBTimes_Rays) August 28, 2026

“La oportunidad que tenemos ante nosotros va mucho más allá de un simple estadio. Se trata de empleos, desarrollo económico, nuevas inversiones y la creación de un destino que generará beneficios en todo el condado de Hillsborough durante las próximas décadas.”

Estadio de Tampa Bay Rays listo en 2029

Con la aprobación de la ciudad y el condado, los Rays pueden proceder con el acuerdo de beneficios comunitarios y comenzar la validación de bonos y financiamiento antes de celebrar la ceremonia de colocación de la primera piedra que los fanáticos de Tampa Bay han esperado durante dos décadas.

Luego, si todo sale según lo planeado, podrán comenzar a planificar el Día Inaugural de 2029.

La ciudad de Tampa aportará 80 millones de dólares, y los Rays invertirán aproximadamente 1370 millones de dólares, más los sobrecostos. Se espera que el club también financie con fondos privados el distrito de uso mixto circundante.

El estadio con techo fijo, que tendrá un mínimo de 28,000 asientos según los documentos definitivos que detallan el acuerdo, será propiedad del condado de Hillsborough, y los Rays pagarán $4 millones de dólares anuales en concepto de alquiler. El plazo inicial del acuerdo de uso, que incluye una cláusula de no reubicación, es de 35 años.

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