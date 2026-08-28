George Lombard Jr. deja récord negativo con un error en 6 juegos consecutivos

George Lombard Jr. comenzó su carrera con los Yankees en gran forma, pero en la última semana no ha lucido de gran forma en el campocorto con un error en seis juegos de forma consecutiva.

Lombard acumula siete errores en sus primeros 20 partidos y, tras su último fallo, el jugador de 21 años declaró que su defensa no era aceptable.

El error en su sexto juego consecutivo llegó este jueves en la derrota 5-1 ante los Houston Astros en el Yankee Stadium, serie en la que perdieron dos de tres juegos.

Six errors in the last six games for Lombard Jr. pic.twitter.com/B8UbguML8H — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) August 28, 2026

“Es algo que estamos tratando de solucionar”, dijo Lombard. “No es aceptable. No puede suceder a este nivel. Si obligas a tus lanzadores a conseguir outs adicionales, nos lo pones mucho más difícil, y los equipos lo aprovecharán. Así que es algo que definitivamente tenemos que corregir, y yo tengo que mejorar mañana”.

Lombard Jr. cometió un error este jueves cuando dejó escapar un rolling que terminó agarrando José Caballero en tercera base y lanzó mal a primera base para sumar su sexto error.

“La de hoy fue una jugada intermedia. Uno se pregunta: ¿llegará el tercera base?”, dijo el mánager de los Yankees, Aaron Boone. “¿No? Hay cierta indecisión. Creo que eso influyó un poco”.

George Lombard Jr. y un récord negativo de más de 100 años

Lombard se convirtió en el primer campocorto de los Yankees desde Roger Peckinpaugh en 1915 en cometer un error en seis juegos consecutivos.

“Lo bueno de George es que sabemos que es muy hábil y talentoso en el campo, y además, en el fondo, es muy bueno”, dijo Boone. “Así que lo superará”.

El jugador de los Yankees de Nueva York ya tiene casi la mitad de errores que el líder de más errores cometidos en el campocorto en lo que va de temporada, Zach Neto con 17 errores.

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