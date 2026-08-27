Juan Soto quiere volver antes del final de temporada con New York Mets

El jardinero dominicano, Juan Soto se prepara para regresar al terreno en el tramo final de una temporada que dejó a los New York Mets con más preguntas que respuestas.

El dominicano avanza en su recuperación mientras el equipo permanece en el sótano de la División Este de la Liga Nacional, con récord de 60-73, y afronta el cierre de 2026 obligado a evaluar qué debe cambiar para volver a competir en 2027.

Soto realizó el miércoles su primera práctica de bateo en vivo desde que sufrió una distensión en la pantorrilla izquierda el 24 de julio contra los Dodgers de Los Ángeles. El jardinero también realizó tiros y corrió por las bases, incluyendo movimientos rápidos al doblar por cada almohadilla, sin reportar inconvenientes, reportó Bill Ladson, de MLB.com.

El dominicano aseguró que su intención es regresar antes de que concluya la temporada, aunque evitó establecer una fecha específica.

“Trataré de volver lo antes posible”, manifestó Soto, quien también reconoció que ahora el objetivo es comprobar cómo responde la pantorrilla después de aumentar la exigencia física.

Juan Soto is taking live BP today at Citi Field pic.twitter.com/0Ic42XxSrx — SNY Mets (@SNY_Mets) August 26, 2026

Demasiado tarde para Juan Soto

La recuperación del estelar jardinero se produce en un contexto muy diferente al que existía cuando comenzó la temporada. Los Mets llegaron a 2026 con expectativas elevadas, pero a estas alturas presentan marca de 60-73 y ocupan el último lugar de su división.

El problema adquiere otra dimensión cuando se observa la inversión realizada por la organización. Nueva York posee la segunda nómina más costosa de las Grandes Ligas, solo por detrás de los Dodgers, pero ese desembolso no se ha traducido en una posición competitiva dentro de la Liga Nacional.

Por eso, el regreso de Soto no debe interpretarse únicamente como una posibilidad para mejorar las últimas semanas del calendario.

También puede convertirse en una oportunidad para que los Mets evalúen qué piezas deben permanecer alrededor del dominicano y cuáles necesitan ser modificadas durante el receso de temporada.

Antes de lesionarse, Soto estaba teniendo una temporada ofensiva productiva. El quisqueyano batea .283, con .408 de porcentaje de embasarse y .539 de slugging, además de 21 cuadrangulares y 52 carreras impulsadas en 84 partidos.

Esos números muestran que la lesión interrumpió una campaña en la que Soto estaba aportando poder y capacidad para embasarse, dos elementos fundamentales para una ofensiva que necesita encontrar mayor consistencia.

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