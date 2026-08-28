Trump publica mapa que presenta el estrecho de Ormuz como “nuevo” territorio de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó el jueves un mapa en el que aparece el estrecho de Ormuz como “nuevo” territorio estadounidense, en medio de las crecientes tensiones con Irán y cuando se cumplen casi seis meses del inicio de la ofensiva militar conjunta de Washington e Israel contra Teherán.

La imagen incluye al estrecho, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de petróleo y gas, junto a territorios estadounidenses como Puerto Rico, los Estados Federados de Micronesia y las Islas Marshall.

La publicación ocurre después de que Trump planteara su intención de asumir el control del estratégico paso marítimo y convertirlo en territorio bajo soberanía estadounidense.

El estrecho está abierto

El Comando Central de Estados Unidos afirmó el jueves que el estrecho de Ormuz se encuentra abierto después de que fuerzas estadounidenses realizaran labores de desminado en el canal.

Trump también había asegurado el martes que la vía marítima había sido reabierta, aunque Irán rechazó esa afirmación y sostuvo que el paso continúa sujeto a las condiciones establecidas por Teherán.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que el bloqueo naval estadounidense continúa y afirmó que Washington mantiene, en esencia, el control del estrecho.

Según Leavitt, la ruta permanece abierta gracias a Trump y a las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Irán, por su parte, sostiene que no reabrirá completamente la vía marítima hasta que Estados Unidos cumpla los compromisos contemplados en un memorando de entendimiento firmado el 17 de junio. Teherán también mantiene que no retomará las negociaciones mientras Washington no cumpla esas condiciones.

Trump descarta acelerar las negociaciones

La Casa Blanca confirmó además que actualmente no existen negociaciones en curso entre Washington y Teherán.

La administración Trump busca incrementar la presión económica sobre Irán mediante la operación denominada “Paria económico”, anunciada el lunes. El plan contempla sanciones contra quienes mantengan relaciones comerciales con el país, aunque todavía no se ha establecido una fecha para su implementación.

Trump afirmó que no tiene prisa por reanudar las conversaciones de paz, mientras el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán continúa sin una perspectiva clara de resolución.

La crisis llega a casi seis meses del inicio de la ofensiva del 28 de febrero, que desencadenó una escalada militar y diplomática cuyo impacto se extiende al estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita una parte fundamental del suministro energético mundial.

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