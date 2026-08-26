Teherán contradice la versión de Trump y mantiene la alerta militar en la ruta marítima

Irán desmintió que el estrecho de Ormuz haya sido desminado tal y como aseguró el presidente, Donald Trump, e insistió en que solo reabrirá la estratégica vía si Washington cumple con sus condiciones.

“Si Estados Unidos ha desminado realmente, ¿por qué siguen sin pasar buques por el estrecho de Ormuz?”, se preguntó el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Garibabadi, en la televisión estatal a última hora de anoche.

“La afirmación de Estados Unidos sobre el desminado del estrecho de Ormuz es una estrategia propagandística”, aseguró.

El diplomático afirmó que si entraran buques desminadores estadounidenses en el estrecho, estos serían “objetivos muy fáciles” para Irán.

Garibabadi insistió en que la reapertura de la estratégica vía marítima solo se producirá a cambio del fin de la guerra en todos los frentes y el levantamiento del bloqueo a los puertos y buques iraníes.

Trump aseguró que las fuerzas militares de su país han desminado el estrecho de Ormuz y advirtió a Irán sobre cualquier intento de colocar nuevos explosivos en la estratégica vía de crudo.

“Acabo de ser informado por la Armada de EE. UU. de que todas las minas han sido retiradas y/o detonadas en las aguas internacionales del estrecho de Ormuz. Se ha notificado a Irán que cualquier barco o embarcación que coloque nuevas minas será destruido de inmediato y de manera sistemática”, escribió en su red Truth Social.

Irán cerró el paso por Ormuz a mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur del territorio iraní, a los que Estados Unidos respondió reimponiendo un cerco sobre buques y puertos iraníes.

La República Islámica además insiste en cobrar tasas por servicios de navegación, seguridad y medio ambiente por transitar por el estrecho por el que circulaba el 20% del crudo antes de la guerra, algo a lo que Estados Unidos se opone.

Irán y Omán anunciaron que están cerca de cerrar un acuerdo para el establecimiento de un corredor conjunto para el tránsito de buques en el estrecho de Ormuz y su desminado.

El estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, es una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas y se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

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