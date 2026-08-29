5 incógnitas que deja el “mayor acuerdo petrolero” de Trump con Venezuela

El acuerdo petrolero anunciado por el presidente Donald Trump para Venezuela deja al menos cinco grandes interrogantes sobre su alcance, financiamiento y ejecución, debido a que ni la Casa Blanca ni el régimen interino venezolano han divulgado el texto del pacto.

La agencia Associated Press señaló que, más allá de una publicación de Trump en redes sociales en la que calificó el convenio como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”, la administración estadounidense ha ofrecido pocos detalles sobre cómo funcionará el proyecto.

Trump afirmó que Estados Unidos obtendrá una participación en las enormes reservas de crudo de Venezuela, en un paso que coincide con su objetivo de impulsar la explotación petrolera del país tras la captura de Nicolás Maduro en enero y su traslado a Nueva York, donde enfrenta cargos federales por narcotráfico.

Delcy Rodríguez, quien ocupa ilegítimamente el cargo de presidenta interina, presentó el acuerdo como una vía para recuperar y modernizar la industria petrolera del país.

¿Quién es el operador privado?

El gobierno estadounidense y un operador privado, cuya identidad no ha sido revelada, habrían creado una nueva empresa a la que se concedieron derechos sobre grandes yacimientos petroleros durante un período de 100 años.

Rodríguez afirmó que el acuerdo contempla el desarrollo de 17 yacimientos con un potencial comprobado de 65,000 millones de barriles. El proyecto podría atraer hasta $100,000 millones de dólares en inversiones y generar más de $209,000 millones de dólares en impuestos para el Estado venezolano.

¿Quién pagará la reconstrucción de la industria petrolera?

Una de las principales dudas es cómo se financiarán las enormes inversiones que requiere la infraestructura petrolera venezolana.

Trump sostiene que el acuerdo permitirá incrementar la producción y contribuir a reducir los precios de la gasolina en Estados Unidos. No obstante, especialistas citados por la agencia de noticias advierten que buena parte de la infraestructura petrolera venezolana se encuentra deteriorada y que su recuperación requerirá miles de millones de dólares y varios años.

Amy Myers Jaffe, directora del Laboratorio de Energía, Justicia Climática y Sostenibilidad de la Universidad de Nueva York, consideró que el acuerdo podría resultar útil a largo plazo, pero descartó que tenga un efecto inmediato sobre el precio de la gasolina en Estados Unidos.

Kevin Book, director general de ClearView Energy Partners, también pidió cautela y señaló que aumentar considerablemente la producción venezolana requerirá años de inversiones.

¿Cuánto petróleo recibirá realmente Estados Unidos?

El acuerdo establece que Estados Unidos tendrá el 55% de la producción efectiva de la nueva empresa, incluyendo una participación accionaria y el derecho a comprar petróleo a precio de costo.

Un funcionario estadounidense, que habló con AP bajo condición de anonimato, afirmó que el crudo comprado por Estados Unidos se destinaría a las reservas estratégicas del país y a las Fuerzas Armadas.

Pero aún no está claro cómo se dividirá ese 55% entre la participación accionaria y el derecho a adquirir petróleo a precio de costo.

Según el funcionario, la nueva compañía podría convertirse en la segunda mayor poseedora de reservas probadas del mundo, solo detrás de Saudi Aramco.

¿Podrán las petroleras estadounidenses regresar a Venezuela?

Otro interrogante es si las grandes compañías petroleras estadounidenses estarán dispuestas a invertir nuevamente en Venezuela, un país marcado por años de incertidumbre política, sanciones y deterioro de su infraestructura.

Chevron, actualmente la única petrolera estadounidense con operaciones activas en Venezuela, declinó comentar sobre el anuncio. Exxon Mobil tampoco ofreció declaraciones.

AP señaló que convencer a otras compañías de regresar podría ser complicado, incluso si se establecen garantías legales y de seguridad.

David Oxley, economista jefe de clima y materias primas de Capital Economics, consideró que el acuerdo podría, en teoría, ampliar considerablemente las reservas petroleras vinculadas a Estados Unidos y reducir su dependencia del crudo de Canadá y México. Pero advirtió que existen importantes obstáculos logísticos y dudas sobre la magnitud real de las reservas venezolanas.

¿Qué tan viable y duradero es el acuerdo?

La última gran incógnita es su viabilidad a largo plazo, especialmente por la incertidumbre política venezolana y la falta de un texto público del convenio.

Ricardo Hausmann, profesor de la Universidad de Harvard y exministro de Planificación de Venezuela, calificó el pacto de “acuerdo vergonzoso” y cuestionó la capacidad de Rodríguez para comprometer al país con un convenio de esta naturaleza.

En Estados Unidos, el senador republicano Bernie Moreno lo calificó como un acuerdo histórico beneficioso para ambos países, mientras que los demócratas Tim Kaine y Chris Van Hollen criticaron la iniciativa y cuestionaron que la captura de Maduro haya estado vinculada al interés estadounidense por el petróleo venezolano.

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