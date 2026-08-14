Venezuela anuncia 131 excarcelaciones tras primer ciclo de diálogo tutelado por EE.UU.

El gobierno de Venezuela anunció este viernes la excarcelación de 131 personas, horas después de que organizaciones no gubernamentales reportaran la salida de decenas de presos políticos de distintas cárceles del país. Las liberaciones se producen dos días después del cierre del primer ciclo del diálogo tutelado por Estados Unidos entre representantes del chavismo y un sector de la oposición.

De acuerdo con un comunicado difundido en X por el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela, las excarcelaciones fueron acordadas por tribunales venezolanos a solicitud del Ministerio Público, luego de que el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática pidiera revisar los casos.

La iniciativa fue creada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, cuyo plazo constitucional para ocupar ese cargo ya expiró, y continuará respaldando acciones destinadas a promover el reencuentro entre los venezolanos, fortalecer el tejido social y consolidar la paz, según el comunicado.

Mientras el régimen situó en 131 el número de liberaciones, el Foro Penal, organización dedicada a la defensa de presos políticos, había contabilizado 40 excarcelaciones hasta las 17:00 hora local de este viernes. La ONG advirtió que el proceso continuaba y pidió esperar para difundir información verificada y completa.

Hasta el lunes, el Foro Penal registraba 391 presos políticos en Venezuela, incluidos 228 civiles y 163 militares.

Las liberaciones se produjeron en centros penitenciarios como el Instituto Nacional de Orientación Femenina y Rodeo I, ambos en el estado Miranda, cerca de Caracas. Organizaciones no gubernamentales y sectores de la oposición han reclamado la liberación de todas las personas consideradas presos políticos.

Excarcelaciones tras el primer ciclo de diálogo

El anuncio ocurre después de que el chavismo y una delegación opositora integrada por exdiputados concluyeran el miércoles el primer ciclo del diálogo tutelado por Estados Unidos, en el que alcanzaron dos acuerdos principales.

Los compromisos contemplan una renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia y la recuperación del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra para destinar esos recursos a la atención de las víctimas del doble terremoto ocurrido el pasado 24 de junio, que ha dejado al menos 6,301 fallecidos.

Tras el cierre de esta primera ronda, la exdiputada Dinorah Figuera, quien encabeza la delegación opositora, afirmó que trabajaría para conseguir la liberación de presos políticos durante los próximos días.

Las nuevas excarcelaciones se suman a un proceso de liberaciones iniciado después de la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos en enero. Desde entonces, cientos de presos políticos han recuperado su libertad, entre ellos personas beneficiadas por una amnistía aprobada en febrero que también alcanzó a miles de venezolanos con restricciones a su libertad.

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