Champions League: Fechas y horarios de los partidos de Real Madrid y Barcelona

El Real Madrid y Barcelona ya conocen su calendario de partidos de la Champions League que arranca la segunda semana de septiembre y finaliza en enero de 2027.
Así será el camino del Real Madrid en Champions League
Partidos del Real Madrid en la Champions League
Horarios ajustados a la hora del Este de Estados Unidos (ET)
|Jornada
|Fecha
|Partido
|Hora ET
|Condición / Sede
|1
|8 de septiembre
|
Real Madrid vs. Inter
|
3:00 PM ET
|Santiago Bernabéu
|2
|14 de octubre
|
Roma vs. Real Madrid
|
3:00 PM ET
|Roma, Italia
|3
|21 de octubre
|
Real Madrid vs. Leipzig
|
3:00 PM ET
|Santiago Bernabéu
|4
|4 de noviembre
|
AEK vs. Real Madrid
|
12:45 PM ET
|Atenas, Grecia
|5
|24 de noviembre
|
Real Madrid vs. PSV Eindhoven
|
3:00 PM ET
|Santiago Bernabéu
|6
|9 de diciembre
|
Arsenal vs. Real Madrid
|
3:00 PM ET
|Londres, Inglaterra
|7
|19 de enero
|
Real Madrid vs. LASK
|
3:00 PM ET
|Santiago Bernabéu
|8
|27 de enero
|
Shakhtar Donetsk vs. Real Madrid
|
3:00 PM ET
|Stamford Bridge, Londres
Así será el camino del Barcelona en Champions League
El Barcelona comenzará su camino en casa ante el Feyenoord de la Eredivisie. El 20 de octubre se medirá al PSG de Luis Enrique en París, mientras que el 8 de diciembre jugará contra el Manchester City de Enzo Maresca.
Partidos del Barcelona en la Champions League
Horarios ajustados a la hora del Este de Estados Unidos (ET)
|
Jornada
|
Fecha
|
Partido
|
Hora ET
|
Condición / Sede
|
1
|
9 de septiembre
|
Barcelona vs. Feyenoord
|
12:45 PM ET
|
Spotify Camp Nou
|
2
|
13 de octubre
|
Galatasaray vs. Barcelona
|
3:00 PM ET
|
RAMS PARK
|
3
|
20 de octubre
|
PSG vs. Barcelona
|
3:00 PM ET
|
Parque de los Príncipes
|
4
|
3 de noviembre
|
Barcelona vs. Aston Villa
|
3:00 PM ET
|
Spotify Camp Nou
|
5
|
25 de noviembre
|
Sabah vs. Barcelona
|
12:45 PM ET
|
Bank Respublika Arena
|
6
|
8 de diciembre
|
Barcelona vs. Manchester City
|
3:00 PM ET
|
Spotify Camp Nou
|
7
|
20 de enero
|
Sporting de Portugal vs. Barcelona
|
3:00 PM ET
|
Estádio José Alvalade
|
8
|
27 de enero
|
Barcelona vs. Como
|
3:00 PM ET
|
Spotify Camp Nou
Nota: Todos los horarios están expresados en Eastern Time (ET).
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