Champions League: Fechas y horarios de los partidos de Real Madrid y Barcelona

El Real Madrid y Barcelona ya conocen su calendario de partidos de la Champions League que arranca la segunda semana de septiembre y finaliza en enero de 2027.

Así será el camino del Real Madrid en Champions League

Partidos del Real Madrid en la Champions League Horarios ajustados a la hora del Este de Estados Unidos (ET) Jornada Fecha Partido Hora ET Condición / Sede 1 8 de septiembre Real Madrid vs. Inter 3:00 PM ET Santiago Bernabéu 2 14 de octubre Roma vs. Real Madrid 3:00 PM ET Roma, Italia 3 21 de octubre Real Madrid vs. Leipzig 3:00 PM ET Santiago Bernabéu 4 4 de noviembre AEK vs. Real Madrid 12:45 PM ET Atenas, Grecia 5 24 de noviembre Real Madrid vs. PSV Eindhoven 3:00 PM ET Santiago Bernabéu 6 9 de diciembre Arsenal vs. Real Madrid 3:00 PM ET Londres, Inglaterra 7 19 de enero Real Madrid vs. LASK 3:00 PM ET Santiago Bernabéu 8 27 de enero Shakhtar Donetsk vs. Real Madrid 3:00 PM ET Stamford Bridge, Londres

Así será el camino del Barcelona en Champions League

El Barcelona comenzará su camino en casa ante el Feyenoord de la Eredivisie. El 20 de octubre se medirá al PSG de Luis Enrique en París, mientras que el 8 de diciembre jugará contra el Manchester City de Enzo Maresca.

Partidos del Barcelona en la Champions League Horarios ajustados a la hora del Este de Estados Unidos (ET) Jornada Fecha Partido Hora ET Condición / Sede 1 9 de septiembre Barcelona vs. Feyenoord 12:45 PM ET Spotify Camp Nou 2 13 de octubre Galatasaray vs. Barcelona 3:00 PM ET RAMS PARK 3 20 de octubre PSG vs. Barcelona 3:00 PM ET Parque de los Príncipes 4 3 de noviembre Barcelona vs. Aston Villa 3:00 PM ET Spotify Camp Nou 5 25 de noviembre Sabah vs. Barcelona 12:45 PM ET Bank Respublika Arena 6 8 de diciembre Barcelona vs. Manchester City 3:00 PM ET Spotify Camp Nou 7 20 de enero Sporting de Portugal vs. Barcelona 3:00 PM ET Estádio José Alvalade 8 27 de enero Barcelona vs. Como 3:00 PM ET Spotify Camp Nou Nota: Todos los horarios están expresados en Eastern Time (ET).

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