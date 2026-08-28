PSG consigue empate agónico ante Lille de Davide Ancelotti

En cinco minutos del tiempo añadido, el París Saint Germain volvió a evitar una derrota, a dar aire a Luis Enrique, resignado por un revés que tenía asumido, ante el Lille que dirige Davide Ancelotti, hijo de Carlo, ahora seleccionador de Brasil, que acarició un triunfo de mérito (2-2).

El campeón sacó el empate a última hora. Esta vez teniendo de héroes a Vitinha y Marquinhos, en el 91 y 95, rescataron al PSG.

Luis Enrique lo celebró como un triunfo. No anda como quisiera el cuadro parisino, pero por segunda vez escapó del primer revés de la temporada. El vigente campeón no ha ganado aún en lo que va de torneo.

PSG sancionado por mal césped en su estadio

La Liga de Fútbol Profesional de Francia (LFP) sancionó este viernes al París Saint Germain (PSG) con una multa de 150.000 euros por no tener en condiciones el césped de su estadio, el Parque de los Príncipes, para el primer partido de la competición que se debía haber jugado allí el pasado domingo.

La Comisión de Competiciones de la LFPh decidió la sanción en aplicación del artículo 501.4 del Reglamento de Competiciones que establece obligaciones sobre el estado del terreno de juego y sobre un posible estadio como alternativa, explicó el organismo en un comunicado.

El césped del estadio del PSG había sufrido todo el verano por los sucesivos episodios de canícula, como el resto del país.

El partido que se tendría que haber disputado en el Parque de los Príncipes se terminó jugando en el campo del equipo que en principio era el visitante, el Stade Rennais.

El Stade Rennais defendía que ese encuentro se jugara también en su estadio, puesto que no era responsable de que se invirtiera el campo de la ida, y tuvo que organizarlo con carácter urgente, por lo que estimaba que dejaría de ganar unos $500,000 euros.

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