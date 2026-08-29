Cubano Luis Robert Jr. fue puesto en lista de waivers por New York Mets

El jardinero cubano Luis Robert Jr. fue puesto en waivers por los New York Mets, dando a otros equipos de la MLB la oportunidad de reclamarlo y asumir el resto de su salario.

The Mets have placed Luis Robert Jr. on waivers, per @AnthonyDiComo pic.twitter.com/mkIZS1LqAd — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) August 29, 2026

Esta norma de la MLB permite que una franquicia ofrezca a un pelotero al resto de los equipos. Si alguna organización decide reclamarlo en el plazo establecido, asume automáticamente la totalidad de su contrato restante. Si nadie lo pide, el equipo original mantiene sus derechos y puede enviarlo a ligas menores.

Es un movimiento potencialmente ahorrador de dinero para los Mets, que probablemente no ejerzan la opción de $20 millones de dólares para el 2027 en el contrato de Robert.

El jardinero tiene un poco más de $5 millones de dólares garantizados en su contrato. El desglose incluye alrededor de $3 millones de dólares en salario restante del 2026, más una indemnización de $2 millones de dólares de la opción del próximo año.

Juan Soto regresó a la acción con Mets

Por segunda vez esta temporada, Juan Soto superó su proyección de regreso al campo.

Los Mets activaron a Soto de la lista de lesionados el sábado, cinco semanas y un día después de que el dominicano se lesionara la pantorrilla izquierda en un juego contra los Dodgers. Ésa fue la segunda lesión de pantorrilla de Soto en la campaña; la primera, en su pierna derecha, lo dejó fuera apenas por dos semanas y media. En ambas ocasiones, Soto regresó sin pasar por una asignación de rehabilitación en las Ligas Menores.

En su primer partido de regreso, Soto dio un fuerte foul que chocó con su pierna derecha, pero el veterano respondió con un sencillo productor, terminando de 4-1 en una victoria por 6-2 sobre los Astros en el Citi Field.

In his first game back following a left calf injury, Juan Soto fouled a ball hard off his leg



After taking a couple minutes to compose himself, he hit the next pitch he saw for an RBI single pic.twitter.com/WQJLZr3D5M — SNY Mets (@SNY_Mets) August 29, 2026

Los Mets, que han estado en el último lugar del Este de la Liga Nacional desde principios de junio, han registrado récord de 41-44 (.482) en los partidos en los que Soto jugó, y una marca de 20-31 (.392) sin él.

Ampliamente considerado uno de los tres o cuatro mejores bateadores de Grandes Ligas, Soto bateaba .283/.408/.539 con 21 jonrones en el momento de su última lesión.

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