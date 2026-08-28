Aaron Judge pone fecha a su regreso a la acción en MLB con New York Yankees

Los New York Yankees esperan recuperar en septiembre a la pieza alrededor de la cual han construido buena parte de su ofensiva. Aaron Judge, ausente desde el pasado 31 de mayo debido a una fractura en una costilla, confía en volver al terreno sin necesidad de disputar partidos de rehabilitación en las Ligas Menores.

“Me siento muy bien”, afirmó Judge, una declaración que alimenta las esperanzas de los Yankees en un momento en que su ofensiva necesita urgentemente a su capitán.

El tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana ya comenzó a dar pasos importantes en su recuperación. Esta semana inició las prácticas de bateo y ha incrementado el trabajo en el terreno y en las jaulas.

Todavía no se ha enfrentado a lanzamientos de alta velocidad, pero su progresión ha sido suficiente para que el toletero piense en una vuelta durante septiembre.

“Ahora se trata del volumen, de tratar de aumentar nuevamente mi carga de trabajo, porque no he jugado en bastante tiempo”, explicó.

"Nobody has told me a day… If I had to set an over under, I would set it the day before against Colorado on September 10th." @Joelsherman1 guesses that Aaron Judge could be back for the Mets-Yankees subway series pic.twitter.com/FmafKijOH5 — New York Post Sports (@nypostsports) August 24, 2026

No pasaría por Ligas Menores

Para Judge, disputar encuentros en las ligas menores podría ser innecesario.

“No hice rehabilitación en 2023, cuando me perdí probablemente la misma cantidad de tiempo. ¿Por qué desperdiciar turnos? ¿Por qué desperdiciar algo en un partido de las Ligas Menores?”, cuestionó.

La confianza del capitán tiene una explicación. A sus 34 años, Judge conoce perfectamente las exigencias de las Grandes Ligas y considera que puede administrar su regreso sin necesidad de acumular turnos en un nivel inferior.

Pero su regreso no solamente significaría recuperar a uno de los principales bateadores del béisbol. También supondría devolverle a Nueva York una presencia que ha sido difícil de reemplazar durante los casi tres meses de ausencia.

Los Yankees han compilado marca de 39-34 sin Judge, pero sus números ofensivos durante ese período reflejan cuánto han extrañado a su capitán. New York registra el peor promedio de bateo de las Grandes Ligas, con apenas .222, y ocupa el sexto lugar entre los peores porcentajes de slugging, con .388.

Es precisamente en ese contexto donde el posible regreso de Judge adquiere una dimensión mayor. Los Yankees no solamente necesitan que su estrella vuelva a batear; necesitan recuperar el poder ofensivo que los convirtió en uno de los equipos más peligrosos de la Liga Americana.

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