Juan Gabriel en Bellas Artes: el histórico concierto ahora llega al cine

“Juan Gabriel, mi primer Bellas Artes“, el documental dirigido por María José Cuevas, llegó el 28 de agosto a cines de México, algunos países de Latinoamérica y España, justo cuando se cumplen diez años de la muerte de Juan Gabriel.

La película recupera material grabado en 1990, cuando el cantante se presentó en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México.

Sin embargo, el archivo tenía una sorpresa. Cuevas encontró en una bodega perteneciente al cantante cintas con imágenes del ensayo y del espectáculo que no habían visto la luz.

Juan Gabriel guardó hasta el último detalle

La investigación llevó a la directora hasta los archivos personales del artista, donde descubrió una cantidad de registros que permitieron reconstruir aquella presentación desde una perspectiva mucho más amplia.

“Tuvimos la oportunidad de tener acceso a los archivos que Juan Gabriel guardaba en una bodega. O sea, Juan Gabriel, de pronto descubrimos que era un documentalista, biógrafo de toda su historia”, comentó Cuevas a EFE.

La directora también encontró una explicación para la existencia de esas imágenes: “Y gracias a esa obsesión, esa visión y obsesión que tuvo Juan Gabriel de registrar absolutamente todo, es por la cual tenemos la oportunidad de que 36 años después podamos volver a ver el concierto”.

La producción llega además con una restauración del sonido que busca acercar al público a la experiencia de aquella noche. “Nada como verlo en una pantallota, la experiencia del cine es muy única. Es una experiencia completamente envolvente, que además es muy comunitaria también y se va a escuchar como nunca se ha escuchado. O sea, se hizo un trabajo de remasterización de todo el audio”, explicó la documentalista.

El escenario que Juan Gabriel convirtió en historia

El concierto de mayo de 1990 tenía un peso especial. Juan Gabriel fue el primer cantante de música popular en presentarse en Bellas Artes, un recinto asociado hasta entonces con expresiones como la ópera, el ballet y la música clásica.

La presencia del artista provocó fuertes críticas en determinados sectores de la llamada alta cultura. Para Cuevas, aquella resistencia terminó alimentando una presentación memorable: “Creo que justamente toda esta parte y toda esta polémica fue la gasolina para que Juan Gabriel diera este concierto tan maravilloso. O sea, que realmente pusiera un pie en ese escenario y, sobre todo, demostrara que era capaz de llenar ese escenario”, opinó.

Juan Gabriel murió el 28 de agosto de 2016 en California, a los 66 años, después de una carrera de 45 años que dejó casi 50 discos, más de 150 millones de copias vendidas y unas 1,800 canciones compuestas.

Para Cuevas, recuperar ese legado también tuvo un costo personal. La directora de “Bellas de noche”, “La dama del silencio: El caso Mataviejitas” y “Los 80: Archivos de México” describió este proyecto como el mayor reto de su trayectoria.

“Mis seres queridos me dejaron de ver durante tres años, no volví a ver a nadie, yo lo único que quería era pararme de la cama, prender la computadora y ver las maravillas de archivo que dejó. Obviamente es el reto más grande que he hecho en mi vida, no sólo por lo que representa Juan Gabriel”, expresó.

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