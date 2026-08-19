Se proyectará “Juan Gabriel: Mi Primer Bellas Artes” en cines de Estados Unidos

Se ha anunciado el estreno de la versión reedita y restaurada del primer concierto de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México. La historia presentación, bajo el título “Juan Gabriel: Mi Primer Bellas Artes”, se estrenará en las salas de cine de Estados Unidos el próximo 15 de septiembre.

El proyecto de restauración y reedición de este material fue liderado por María José Cuevas, conocida por haber dirigido la docuserie de Netflix “Juan Gabriel: I Must, I Can, I Will”. Desarrolló el proyecto en colaboración con MEZCLA, la productora que también trabajó con Cuevas en la serie.

“Preservar el legado de Juan Gabriel significa asegurar que las nuevas generaciones puedan experimentar los momentos que lo definieron. Su concierto de Bellas Artes de 1990 no solo fue un hito en su carrera, sino un momento trascendental en la música y la cultura mexicana e hispana. Revivirlo en la pantalla por primera vez es una forma de mantener viva esa historia”, ha declarado Cuevas a través de un comunicado difundido con los medios de comunicación.

La restauración y reedición estuvo a cargo de María José Cuevas. Crédito: Cortesía

La importación de su legado cultural también ha estado relacionada con la elección de la fecha de su estreno en Estados Unidos, pues será el primer día del Mes de la Herencia Hispana y un día antes del Día de la Independencia de México. Las entradas estarán disponibles a través de Fathom Entertainment.

Hay que recordar que en su momento el concierto de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes se convirtió en un hito porque fue el primer músico popular en presentarse allí. Antes de eso, el recinto estaba reservado para otros tipos de shows como ópera, ballet y música clásica.

Según explican en el comunicado, “Juan Gabriel: Mi Primer Bellas Artes” también incluirá una nueva introducción con imágenes de ensayos y material del archivo personal de Juan Gabriel.

Antes de su estreno en Estados Unidos, esta versión restaurada de la presentación se proyectará desde el 28 de agosto en España, México y otros países de Latinoamérica. Con este estreno se recordará al artista mexicano a 10 años de su muerte.

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