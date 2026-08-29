Leandro Paredes tilda de “exagerada” la sanción tras pelear en el Mundial 2026

Leandro Paredes tilda de “exagerada” su sanción de 10 partidos por la bochornosa pelea en la final del Mundial 2026 tras las imágenes de golpear a Gavi, de España.

Además, Paredes cuestionó que a Gavi solo le dieran un partido de suspensión si también lo golpeó.

“Me parece exagerada. Lo raro es que a Gavi le dieron una (fecha) y es el que me da la piña (golpe) en el pecho”, afirmó Paredes ante la prensa después del triunfo de su actual equipo, Boca Juniors, por 1-0 frente a Lanús, por la séptima jornada del Torneo Clausura argentino, disputado este viernes.

El jugador, que recibió además una multa de $90,000 dólares, se mostró confiado en que la sanción pueda ser reducida por medio de la apelación que prepara la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“Ahora queda apelar, ver si podemos reducir la sanción y nada más”, señaló el mediocampista, quien agregó: “Yo creo que se puede reducir porque es excesiva”.

?? Paredes y la sanción de 10 fechas que le impuso la FIFA: "ES EXAGERADO. LO RARO TAMBIÉN ES QUE A GAVI LE DIERON UNA, ES EL QUE ME DA LA PIÑA EN EL PECHO". pic.twitter.com/I9XYcE0JqD — TyC Sports (@TyCSports) August 29, 2026

Paredes y Nahuel Molina con las sanciones más graves de FIFA

Tras concluir el encuentro entre ambas selecciones, con el título de la selección de España tras el el gol de Ferran en la prórroga (1-0), hubo distintas refriegas.

Paredes y Almada tuvieron una conducta antideportiva con el español Eric García y cuando Gavi fue a defender a su compañero fue derribado por los argentinos.

Mientras que Molina propinó un puñetazo en el torso a Rodri Hernández cuando este corría celebrando el título y Ayala le dio también un puñetazo a Dani Olmo.

La FIFA también castigó con siete partidos y una multa de $90,000 dólares al defensor argentino Nahuel Molina.

El barcelonista Gavi, por su parte, fue suspendido por un partido y recibió una multa de $30,000 dólares.

Aunque la FIFA aceptó la solicitud enviada por la AFA para aceptar que los sancionados puedan comenzar a cumplir sus respectivos castigos en partidos amistosos internacionales de categoría A y no únicamente en los oficiales.

La modificación permitirá a los futbolistas argentinos comenzar a descontar las suspensiones en los próximos compromisos internacionales, lo que podría reducir el impacto de las penas sobre los partidos oficiales de la selección.

Sigue leyendo:

Cristiano Ronaldo llegó a los 978 goles en triunfo de Al Nassr ante Al-Taawon