Pronóstico del tiempo en Nueva York para este sábado 29 de agosto
Conoce el pronóstico del tiempo en Nueva York, para hoy sábado 29 de agosto para evitar sufrir los cambios en el clima
¿Qué ropa usar para salir por las calles de Nueva York este sábado? La predicción del clima para las próximas horas en la ciudad que nunca duerme apunta a una temperatura máxima de 79 grados Fahrenheit (26ºC) y una mínima de 64 grados Fahrenheit (18ºC). La sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tú mismo vas a sentir será de 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.
¿Debería de coger paraguas? Sabemos que ésta puede ser tu siguiente pregunta y también tenemos respuesta para ti. Según el pronóstico, la probabilidad de precipitaciones es del 1% durante el día y del 2% a lo largo de la noche. La nubosidad, mientras, será del 12% en el transcurso del día y del 11% durante la noche.
Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 4.35 mph en el día y los 2.49 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:20 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 19:33 h. En total habrá 13 horas de sol durante el día.
El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York
El clima en Nueva York mañana se prevén nubes y claros con poca probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 70 y los 82 grados Fahrenheit (21 y 28 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 25% por la mañana, 55% por la tarde y 25% por la noche.
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El clima en Nueva York
Nueva York ofrece un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.
¿Cómo es el clima en Estados Unidos?
Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.
El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas calurosas, inviernos frescos y abundantes precipitaciones.
En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.
El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos muy e inviernos suaves. Ambos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.