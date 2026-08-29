Raúl Jiménez contribuyó con un gol en victoria del Wolves contra Stoke

Raúl Jiménez sigue aportando al Wolverhampton en la Championship y este sábado anotó un gol, vía penal, en la victoria 4-1 de Wolves sobre Stoke City.

Jiménez sufrió una falta al minuto 53 que le dio el penal a favor de los Wolves. El delantero mexicano tomó la pelota y anotó nuevamente, manteniendo su racha positiva en penales, y poner el 3-1 a favor de su equipo.

El extremo portugués Rodrigo Gómez había anotado un doblete para voltear el marcador luego de que el Stoke se puso adelante en el marcador en el minuto 2.

Jordan James completó la goleada con una anotación en el minuto 84 y así darle los 3 puntos al Wolves que va segundo tras tres jornadas de la segunda división de Inglaterra.

He wasn't going to miss ?? pic.twitter.com/wJzQouLskU — Wolves (@Wolves) August 29, 2026

Con su anotación ante el Stoke, Raúl Jiménez consiguió su segundo tanto en la campaña. Su primer tanto lo hizo en el empate 2-2 ante Blackburn y también aportó una asistencia en el triunfo sobre Preston.

El delantero mexicano disputó 73 minutos en cancha y salió de cambio por Adam Armstrong.

El próximo compromiso de los Wolves será en calidad de visitante frente al West Ham, equipo que definirá en los próximos días el futuro de Edson Álvarez, quien no ha tenido actividad en lo que va de la temporada.

Wolves quiere subir a la Premier League

El Wolverhampton de Raúl Jiménez deberá pelear en una larga campaña para buscar el ascenso.

En Inglaterra los dos primeros puestos avanzan directo a la Premier League, mientras que del tercero al octavo lugar se juegan un puesto por los cupos a los playoffs.

Hasta la fecha, solo un equipo tiene puntaje perfecto que es el Charlton con tres victorias en tres partidos. El equipo de Raúl Jiménez es el más goleador tras tres fechas.

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