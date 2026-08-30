‘Chicharito’ Hernández se abre sentimentalmente y habla sobre “deuda millonaria” por manutención tras divorcio

Javier ‘Chicharito’ Hernández se abrió sentimentalmente para hablar sobre las consecuencias económicas que le dejó su divorcio con Sarah Kohan, madre de sus hijos. El mexicano confesó que cada año enfrenta una “deuda millonaria”.

En su podcast ‘Learning to be a human’, ‘Chicharito’ reconoció que el acuerdo económico con su exesposa tras la separación le ha generado una deuda que tiene que saldar cada año para ver a sus hijos.

“Yo, desde que me divorcio, tengo y arranco todos los años con una deuda millonaria que tengo que pagar, que la gente no ve”, soltó.

“Ahora, yo en mi divorcio ya cedí, ya se aceptó, se está tratando de mejorarlo, que a los hijos nunca les va a faltar nada, nunca les ha faltado absolutamente nada”, reconoció.

?? Javier “Chicharito” Hernández reveló que atraviesa una complicada situación económica tras su divorcio con Sarah Kohan, asegurando que cada año comienza con una deuda importante.#nrtmexico #chicharito #javierhernandez #futbol #famosos #viral pic.twitter.com/NWoK0fN3rf — NRT México (@nrtmexico_) August 27, 2026

No obstante, Hernández confesó que fue engañado. “Yo confié de una manera en la cual se aprovecharon de una situación bien dolorosa”, comentó.

Asimismo, ‘Chicharito’ reconoció estar dolido por no poder convivir con sus hijos todo el tiempo que quisiera. Una de las razones es que viven en Londres con Sarah.

“Súmale que mis hijos se van a vivir a otro continente y no puedo hacer nada, y todos los años yo empiezo con una deuda que tengo que hacer un dinero ya para poder subastar esta deuda que tengo ahí”, explicó.

“Mis hijos no están conmigo, yo no los puedo ver 24/7, los hablo en una llamada y si estoy trabajando, a veces en la llamada no los puedo ni ver. Tengo que estarles subastando una vida estratosféricamente millonaria, pero ese no es el problema; el problema es que nadie habla de esto, de toda esta deuda que tengo”, dijo.

Fue en 2021, cuando Javier Hernández todavía era jugador de Los Angeles Galaxy en la MLS, cuando la cadena TMZ Sports reveló los documentos que el abogado de Kohan presentó ante la corte.

Los escritos judiciales dejaron constancia de que Kohan solicitó $100.000 dólares mensuales como manutención para sus hijos, pues ‘Chicharito’ percibía en ese entonces, como jugador del LA Galaxy, un salario de ocho millones de dólares anuales.

La expareja se casó en marzo de 2019. Tuvieron dos hijos, Noah y Nala, de siete y cinco años, respectivamente. A finales de 2020 confirmaron su separación, pero hasta 2021 consumaron el divorcio.

A sus 38 años, ‘Chicharito’ se niega a dejar el sueño del fútbol. Tras salir de las Chivas del Guadalajara, firmó con el Atlético Dallas, conjunto perteneciente a la USL Championship.



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