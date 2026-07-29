Chicharito Hernández revela que pensó en el retiro antes de fichar con Atlético Dallas

Javier ‘Chicharito’ Hernández dijo que fichar con el Atlético Dallas le devolvió la ganas de jugar al fútbol luego de pensar en el retiro luego de su mal regreso con Chivas.

“Me devolvieron las ganas de jugar al fútbol, así de claro. Si me tomé el año sabático fue porque ya no quería jugar y estaba pensando si me iba a retirar o no, porque así terminé en Guadalajara, sin ganas de querer jugar fútbol”, dijo el máximo goleador en la historia de la selección mexicana durante su presentación con la franquicia texana.

“Prioricé mi salud mental y mi vida al no jugar al fútbol, y que de repente llegue esta oportunidad es una bendición. Tengo ganas de despertarme, ir a entrenar, estar en el vestuario y volver al campo”, agregó el ‘ex’ de Real Madrid, Sevilla o Manchester United, entre otros equipos.

“Si me tomé un año sabático es porque ya no quería jugar y estaba pensando si me iba a retirar o no?pero era porque así terminé en @Chivas sin ganas de querer jugar fútbol.” – Javier ‘Chicharito’ Hernández pic.twitter.com/Jux9GJc5Pe — RebañoGirls?? (@Rebanogirlspod) July 29, 2026

Chicharito Hernández, primer fichaje del Atlético Dallas

El Atlético Dallas, un club recién fundado que debutará en 2027 en el USL Championship, anunció esta semana a ‘Chicharito’ como el primer fichaje de su historia, destacando que el equipo y el jugador comparten los mismos valores.

El delantero mexicano, que vestirá el dorsal ’14’, se incorporó al conjunto texano después de siete meses sin equipo tras acabar su etapa con el CD Guadalajara el pasado diciembre, y ejercer como comentarista deportivo durante el último Mundial.

“Después de tener 38 años y de no pasar dos buenos años en Chivas, decidí tomarme un año sabático, por decirlo así. Que un club genere todo este movimiento habla más de mi carrera de una manera positiva que negativa”, explicó ‘Chicharito’.

Por lo que aclaró que su fichaje por el Atlético Dallas, con un contrato de dos años, tiene como objetivo terminar su carrera “siendo feliz” y disfrutando el fútbol.

La USL Championship se reestructurará casi por completo a partir de 2028, incorporando un sistema de ascensos y descensos inédito en el deporte profesional estadounidense.

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