Ladrones dispararon contra el portero de Club León mientras asaltaban su casa tras volver de un partido de la Liga MX

La inseguridad que acecha a México no escapa a las personalidades públicas. Mientras volvía con su familia tras el partido frente a Atlante por la jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, el portero Irving Martínez fue víctima de un robo con violencia.

Martínez sorprendió a un grupo de asaltantes cuando ingresó a su casa en los límites de Lagos de Moreno dentro del fraccionamiento La Valenciana, reportó el diario am de León, Guanajuato.

La casa de Irving Martínez tenía cámaras de seguridad que registraron todo. En las imágenes se observa que, unos treinta minutos antes de que el portero del León llegara a su domicilio, varios sujetos encapuchados entraron y comenzaron a sacar joyas, ropa y otros objetos de valor.

? ASALTAN CASA DE PORTERO DEL @clubleonfc



Irving Martínez sorprendió a varios sujetos que presuntamente robaban su domicilio durante la madrugada.



Al descubrirlos, uno de los delincuentes habría disparado contra el futbolista. Martínez resultó ileso.



Los responsables? pic.twitter.com/f9gJHxsWsz — QuiqueRivera (@QuiqueRivera) August 30, 2026

Cuando Martínez llegó y los ladrones notaron su presencia, corrieron hacia la barda para escapar. El guardameta alcanzó a uno de ellos, pero el delincuente le disparó a pocos metros de distancia. El tiro no lo hirió, según relataron testigos.

El diario am reportó que fueron alrededor de seis personas las que ingresaron a la vivienda. La familia del jugador pidió los videos de vigilancia del conjunto residencial para presentar la denuncia correspondiente.

La zona ya había sido escenario de hechos violentos. Por ejemplo, el año pasado, el uruguayo Nicolás Fonseca fue asaltado y secuestrado cuando jugaba también para el Club León.

Este hecho ocurrió después de ser interceptado por un comando armado en la carretera libre León–Lagos de Moreno.

En lo deportivo, Irving Martínez aún no debuta en la Liga MX de Primera División, pero ha sido regular suplente del equipo, como lo hizo en el juego del viernes en el empate frente al Atlante, donde Óscar García fue titular.



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