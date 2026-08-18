“Unidos por los nuestros”: así fue el concierto benéfico por Venezuela y Colombia

Chayanne, Marc Anthony, Gente de Zona, Chyno y Nacho y otras grandes figuras de la música latina compartieron escenario por una causa realmente muy importante. El Kaseya Center de Miami recibió el pasado domingo a más de 15,000 personas para “Unidos por los nuestros”, un evento benéfico creado para apoyar a las comunidades afectadas por los terremotos registrados recientemente en Venezuela y Colombia.

La jornada también tuvo alcance internacional gracias a una transmisión en vivo que llegó a millones de hogares mediante Univision, ViX, Caracol TV y RCN. La producción estuvo a cargo de CMN, Maestro Cares Foundation, Pimiento Entertainment y TelevisaUnivision, mientras Don Francisco asumió la conducción de una noche marcada por la solidaridad.

Música, sorpresas y mucha emoción

El primer gran momento llegó con “Color Esperanza”, interpretada por una coral integrada por artistas como Corina Smith, Micro TDH, Isadora y Free Cover.

Después apareció Elena Rose, quien llevó al escenario un vestido blanco de grandes mangas florales diseñado por Efrain Mogollón. La cantante interpretó “Te pensé” y luego “Venezuela”, considerada por muchos el “segundo himno de Venezuela”, junto al presentador Raúl González.

La música continuó con Chayanne y “Bailando Bachata”, además de Luis Fonsi y Olga Tañón, quienes interpretaron “No me doy por vencido” y “Yo por ti”. Marc Anthony y Gente de Zona, por su parte, hicieron bailar al recinto con “La Gozadera”.

La noche también tuvo apariciones que no figuraban en el programa oficial, entre ellas Yandel, Camilo y Evaluna Montaner. El cartel reunió además a Feid, Gilberto Santa Rosa, Silvestre Dangond, Mau y Ricky, Lasso y Piso 21, mientras Chino y Nacho protagonizaron uno de los reencuentros más esperados.

Evaluna expresó sus emociones con la voz entrecortada: “Nadie se levanta solo en la vida. En Venezuela y Colombia hay mucha gente que necesita que les demos la mano”.

Lasso puso el cierre musical con “Ojos Marrones”, seguido por un compilado de éxitos de Chyno y Nacho.

Recaudación que ya se convierte en ayuda

“Unidos por los nuestros: Concierto Benéfico” logró recaudar $1,377,928,05 dólares, dinero destinado a generar alivio para las personas afectadas a través de CARE, GEM, All Hands and Hearts y TECHO.

La cifra es el resultado de un esfuerzo que involucró producción, coordinación, talento frente a cámaras, centro de llamadas, gráficos, guiones y todo el trabajo realizado detrás de escena para sacar adelante una transmisión de alcance internacional.

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