Golpe judicial contra Adams y Mamdani tras omitir los planes de equidad racial

Un juez del Tribunal Supremo de Manhattan dictaminó que tanto el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, como el alcalde en ejercicio, Zohran Mamdani, infringieron la ley al no publicar los planes de equidad racial dentro de los plazos establecidos por la carta orgánica de la ciudad.

En la misma resolución, se ordenó a la administración que siguiera el calendario establecido en adelante o se arriesgaría a que la Comisión de Equidad Racial, un grupo de vigilancia encargado de garantizar que se publiquen los informes, emprenda más acciones legales.

En 2022, los neoyorquinos dieron luz verde de una manera abrumadora a un referéndum para establecer un proceso que permitiera a la ciudad publicar planes bianuales de equidad racial; no obstante, cuatro años después, la ciudad todavía no ha publicado un solo plan definitivo.

Lo anterior se debe en gran parte a que la administración de Adams ignoró en numerosas ocasiones los plazos establecidos en la carta orgánica y alegó que la Comisión de Equidad Racial (CORE) ni siquiera tenía permitido demandar a la ciudad para obligarla a cumplir con la ley.

Phaedra Perry-Bond, jueza del Tribunal Supremo de Manhattan, sentenció esta semana que Adams se equivocó al adoptar dichas posturas.

Asimismo, Mamdani, cuya administración no cumplió con el plazo establecido de presentación del informe de enero, que venció pocos días después de asumir el cargo, no quedó exento de las críticas de la jueza, quien aseguró que también había infringido la ley. No obstante, el actual alcalde publicó el primer plan preliminar de equidad racial de la ciudad en los primeros 100 días de su mandato en abril, por lo que Perry-Bond apuntó que su administración representaba un problema en menor medida.

“La inacción del alcalde Adams imposibilitó que CORE cumpliera su misión y ejerciera sus facultades y deberes”, escribió Perry-Bond.

“El Tribunal determina que [CORE] ha demostrado su derecho a demandar al alcalde. Los hechos indiscutibles muestran que la misión de CORE se vio frustrada, y el proceso de planificación de equidad racial, estipulado en la Carta, se vio obstaculizado, debido al incumplimiento de los plazos establecidos por la Carta por parte del exalcalde Eric Adams y, en menor medida, del alcalde Zohran Mamdani”.

Si bien el CORE aseguró estar satisfecho de que Mamdani presentara un plan preliminar, el grupo declaró que el mencionado plan no cumple con los “requisitos básicos” y necesita ser revisado.

Un vocero del alcalde aseguró que la administración está comprometida con el proceso del plan de equidad racial y que abordar las desigualdades raciales continúa siendo una parte fundamental de la visión de Mamdani para la ciudad. Agregó que la administración sigue elaborando el plan final teniendo como base las opiniones de los neoyorquinos y espera publicarlo próximamente.

Cómo los planes se convirtieron en demanda

El fallo se produjo en respuesta a una demanda interpuesta en 2025 por CORE contra la administración de Adams por no publicar los informes sobre equidad racial exigidos en la carta orgánica.

Emery Celli Brinckerhoff Abady Ward & Maazel LLP, bufete que representó a CORE en la demanda, denominó la decisión como una declaración de que la ciudad debía respetar el papel de la comisión en el proceso de planificación de la equidad racial, informó AMNY.

“Esta decisión… reafirma el papel fundamental de la Comisión y otorga verdadera validez legal al trabajo para el que fue creada por los neoyorquinos”, declaró Andrew G. Celli, Jr., socio del bufete. “El tribunal dejó claro que este trabajo no es opcional. Es un requisito legal”.

La finalidad de los informes sobre equidad racial es garantizar que los cambios que los neoyorquinos negros y latinos consideran necesarios para reducir la desigualdad racial en la ciudad se traduzcan en partidas presupuestarias concretas que permitan abordar la raíz del problema. En la práctica, esto podría significar un cambio en las inversiones de la Gran Manzana durante los ciclos presupuestarios, expresó Linda Tigani, directora ejecutiva de CORE.

“Eso incluye asegurarnos de invertir directamente en barrios que durante mucho tiempo han estado desatendidos y en personas que han estado subrepresentadas”, dijo Tigani.

“Esto podría significar destinar fondos a proyectos en barrios que corren el mayor riesgo de sufrir los impactos del cambio climático, que sabemos que son los barrios de población negra y latina. Esto podría significar invertir más dinero en viviendas asequibles y garantizar un cambio estructural en el presupuesto de la ciudad para que contemos con nuevas políticas, programas y oportunidades para que los neoyorquinos tengan acceso a vales de vivienda”.

Asimismo, podría significar la renovación o la construcción de nuevos espacios comunitarios y escuelas, explicó.

“El plan de equidad racial debería mejorar las condiciones cotidianas y el bienestar de los neoyorquinos negros y latinos que han estado subrepresentados y desatendidos en el gobierno”, añadió Tigani. “El presupuesto de la ciudad incluirá prioridades de equidad racial que provienen de la ciudadanía, y eso es realmente crucial en este momento”.

Es fundamental que la ciudad cumpla con el cronograma establecido en sus estatutos, ya que este fue diseñado específicamente para coincidir con el ciclo presupuestario municipal, explicó. Si todo transcurre de acuerdo con lo previsto, las recomendaciones de la comunidad que CORE presentará a la ciudad cada dos octubres deberían convertirse en un informe preliminar que la ciudad publicará en enero siguiente, junto con el presupuesto preliminar.

La publicación del plan por parte del alcalde en abril desajusta un poco el cronograma y ciclo, pero Tigai expresó que la ciudad debería volver a encarrilarse cuando CORE proporcione recomendaciones a la ciudad por medio de su amplio proceso de encuestas y participación comunitaria en octubre de 2027 y la ciudad emita un informe preliminar basado en esas recomendaciones en enero de 2028, lo que permitirá que esos planes de cambio se incorporen al ciclo presupuestario del año fiscal 2028-29.

Si Mamdani no publica los informes de equidad racial de acuerdo con los plazos establecidos por la carta orgánica, no habrá consecuencias de inmediato, pero CORE asegura que no dudará en llevar a la ciudad de nuevo a la corte para obtener otra sentencia que la obligue a publicar el informe, algo que la jueza declaró sin lugar a dudas que tiene derecho a hacer.

“Este fallo judicial deja claro a todos: al equipo del alcalde y a la ciudad de Nueva York que, de ahora en adelante, cada vez que vean este presupuesto preliminar cada dos años, verán un plan preliminar de equidad racial”, agregó Tigani. “Los plazos establecidos en la carta orgánica no deben modificarse”.

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