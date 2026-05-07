Mamdani frena uso de reconocimiento facial en Citi Bike por riesgos de privacidad y sesgos raciales

La administración del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, decidió frenar un polémico plan impulsado durante el gobierno de Eric Adams que buscaba implementar reconocimiento facial para verificar la edad de los usuarios de Citi Bike.

La propuesta, desarrollada por Lyft, empresa encargada de operar el sistema de bicicletas compartidas de la ciudad, contemplaba el uso de selfies y herramientas biométricas para confirmar que los usuarios tuvieran al menos 16 años, la edad mínima requerida para utilizar el servicio.

Sin embargo, la nueva administración municipal expresó preocupaciones sobre los riesgos de privacidad, posibles vulneraciones de datos personales y el potencial sesgo racial asociado con este tipo de tecnología.

“El bienestar de los jóvenes neoyorquinos es nuestra prioridad, ya sea en una bicicleta o en línea”, dijo el portavoz de City Hall, Jeremy Edwards, en un comunicado. “Apreciamos los esfuerzos de Lyft para proteger a los usuarios jóvenes y explorar métodos apropiados para verificar edades que preserven la privacidad, la seguridad, la precisión y la equidad”.

De acuerdo con diversas fuentes citadas por el Daily News, funcionarios de la alcaldía solicitaron a Lyft no avanzar con el lanzamiento del sistema mientras continúan las dudas sobre el manejo de datos biométricos y la precisión de la tecnología.

Preocupaciones sobre privacidad y discriminación

El sistema evaluado por Citi Bike incluía el análisis de fotografías o videos faciales para calcular la edad aproximada de los usuarios. Aquellos que no quisieran subir una identificación oficial, o que simplemente no tuvieran una, como muchos adolescentes, podrían haber sido verificados mediante una selfie.

No obstante, especialistas y defensores de la privacidad han advertido desde hace años sobre los riesgos del reconocimiento facial. Entre las principales preocupaciones destacan el robo de identidad, el almacenamiento de información biométrica sensible y la posibilidad de que esos datos terminen siendo compartidos con agencias de seguridad o fuerzas policiales.

La administración de Mamdani también manifestó inquietudes sobre la tendencia de estas herramientas a equivocarse al estimar edades, especialmente en personas jóvenes. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos actualmente estudia las limitaciones y errores de varios sistemas de reconocimiento facial.

Otro punto sensible es el posible sesgo racial. Diversas investigaciones han demostrado que algunos algoritmos presentan mayores tasas de error en personas afroamericanas, latinas y asiáticas, así como en mujeres y menores de edad.

Expertos advierten en el sesgo que puede ocasionar el uso de reconocimiento facial en Citi Bike. (Foto: Bebeto Matthews/AP)

Un giro respecto a la era Adams

La iniciativa para verificar edades en Citi Bike surgió originalmente en agosto del año pasado, durante la administración de Adams. En aquel momento, el entonces vicealcalde Randy Mastro pidió a Lyft desarrollar mecanismos para impedir que menores de edad utilizaran las bicicletas compartidas.

La medida fue respaldada por el inversionista y estratega político Bradley Tusk, quien había publicado una columna de opinión defendiendo controles más estrictos para evitar accidentes entre jóvenes usuarios.

Tusk lamentó ahora la decisión de la nueva administración y aseguró que espera que la ciudad continúe buscando alternativas para proteger a los menores.

“Sería una pena que pusieran la teoría ideológica por encima de la seguridad física”, afirmó.

El freno al reconocimiento facial también refleja la postura histórica de Mamdani respecto a la vigilancia tecnológica. Antes de convertirse en alcalde, el entonces asambleísta estatal criticó repetidamente el uso de herramientas de monitoreo digital, particularmente por parte del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Incluso patrocinó una iniciativa legislativa que buscaba limitar ciertas prácticas de vigilancia electrónica de las fuerzas de seguridad, aunque el proyecto no prosperó.

Pese a ello, desde que asumió la alcaldía, Mamdani no ha impulsado cambios significativos en las prácticas de vigilancia del NYPD, que continúa utilizando drones, cámaras inteligentes y sistemas de reconocimiento facial.

El tema volvió a cobrar fuerza recientemente después de que una investigación de Wired revelara el amplio uso de reconocimiento facial en el Madison Square Garden, propiedad de James Dolan. Según el reporte, el sistema habría sido utilizado para monitorear asistentes tanto dentro como fuera del recinto.

Mamdani calificó esos informes como “profundamente preocupantes” y advirtió sobre la expansión de la vigilancia masiva en espacios públicos y privados.

La postura del alcalde marca un claro contraste con Adams, quien defendió abiertamente el uso de nuevas tecnologías de vigilancia para combatir el crimen y reforzar la seguridad pública.

“Muchos funcionarios electos tienen miedo”, dijo Adams en 2022 al hablar sobre reconocimiento facial y drones. “Creen que es el ‘Big Brother’ observándolos. No, los está protegiendo”.

Por ahora, el futuro del sistema de verificación de edad de Citi Bike permanece incierto mientras continúan las discusiones entre la ciudad y Lyft sobre posibles alternativas menos invasivas para los usuarios.

Sigue leyendo:

* Informe de la Contraloría de NYC concluye que servicio de Citi Bike es más deficiente en comunidades de color

* Conductor de Lyft acosó a dos alumnas y les ofreció $100 dólares: acusación en NJ

* Moverte será más caro: apps de transporte suben tarifas por alza en combustible