“Lago Ontario. Ahora y siempre”: Canadá se burla de Trump tras su intento de rebautizarlo Lago América

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, respondió con una provocadora valla publicitaria al decreto del presidente Donald Trump que ordenó a las agencias federales de Estados Unidos referirse al lago Ontario como “Lago América”.

Vestido con una camiseta de la selección canadiense de fútbol, Ford presentó el sábado un enorme letrero en la costa canadiense, cerca de Grimsby, Ontario, con el mensaje “Lago Ontario. Ahora y siempre”, acompañado de su versión en francés.

La estructura mide 7,3 por 3,6 metros y está instalada sobre soportes de 1,8 metros, por lo que alcanza unos 5,5 metros de altura. La respuesta fue difundida por Ford en sus redes sociales, en medio del deterioro de las relaciones entre Canadá y Estados Unidos.

It’s Lake Ontario, now and always. pic.twitter.com/KNahtPAMeJ — Doug Ford (@fordnation) August 29, 2026

La agencia Associated Press reportó que la reacción de distintos líderes canadienses a la medida de Trump estuvo marcada más por las burlas que por la indignación.

“Mucho después de que el presidente Trump se haya ido, seguirá llamándose Lago Ontario”, afirmó Ford en un video.

Las burlas contra Trump escalan en Canadá

El primer ministro de Manitoba, Wab Kinew, comparó la decisión de Trump con una banda de rock veterana que intenta recuperar uno de sus antiguos éxitos.

Kinew recordó la decisión previa de Trump de llamar “Golfo de América” al Golfo de México y sostuvo que el presidente estadounidense estaría intentando repetir aquella estrategia con el lago Ontario.

“Creo que todos aquí piensan que es un poco triste y que no es su mejor trabajo”, dijo Kinew, en declaraciones recogidas por Associated Press.

El historiador canadiense Robert Bothwell fue todavía más contundente al cuestionar la decisión estadounidense y preguntarse si “el país más poderoso del mundo se toma en serio a este imbécil”.

Más allá de las burlas, Bothwell consideró que la disputa forma parte de un conflicto más amplio y afirmó que Trump busca subordinar a Canadá, hasta el punto de convertirla eventualmente en una colonia o incorporarla a Estados Unidos.

Nelson Wiseman, profesor emérito de la Universidad de Toronto, sostuvo que Trump pretende que Canadá se comporte como un “estado vasallo”, algo que, a su juicio, genera irritación en el mandatario estadounidense.

El enfrentamiento ocurre en medio de una crisis comercial

El choque por el nombre del lago ocurre mientras las relaciones entre Washington y Ottawa atraviesan un nuevo momento de tensión por las disputas comerciales.

Las negociaciones entre ambos gobiernos fracasaron la semana pasada y las dos partes se acusaron mutuamente de presentar exigencias de último momento. Canadá, además, anunció nuevos aranceles de represalia que comenzarán a aplicarse el próximo mes.

La disputa también llega después de un nuevo enfrentamiento público entre Trump y Ford.

En una entrevista con Associated Press realizada a principios de esta semana, Ford cuestionó las políticas arancelarias de Trump y afirmó que el expresidente Ronald Reagan estaría “vomitando” y “disgustado” con las medidas del actual mandatario.

Trump respondió calificando los comentarios de Ford como “fanfarronería”. También lo llamó “lacayo” del primer ministro canadiense Mark Carney y lo comparó con su fallecido hermano, Rob Ford, quien fue alcalde de Toronto.

El sábado, Trump volvió a promocionar el nombre “Lago América” al compartir un meme en el que aparecen gansos canadienses con cabello rubio al estilo del presidente estadounidense y rifles, representados como si estuvieran protegiendo el lago.

Trump ha recurrido en repetidas ocasiones a mapas e imágenes geográficas para expresar posiciones políticas. Entre ellas, ha mostrado a Canadá como parte de Estados Unidos o como el estado número 51.

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