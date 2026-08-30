Rayo impacta la casa de Kentavious Caldwell-Pope, jugador de Philadelphia 76ers

Un inesperado, aunque probable situación vivieron Kentavious Caldwell-Pope y su familia. El apartamento de la pareja fue alcanzado por un rayo apenas unos minutos después de que su esposa, McKenzie Caldwell-Pope firmara el contrato de arrendamiento.

Pope está comenzando una nueva etapa como jugador de Philadelphia 76ers. Según relató su esposa en un video publicado el viernes en TikTok, el impacto del rayo estuvo acompañado por un fuerte estruendo y, posteriormente, por agua que comenzó a filtrarse a través de grietas en el techo.

La situación obligó a la familia a abandonar rápidamente el inmueble. De acuerdo con el relato de McKenzie, los ascensores del edificio quedaron fuera de servicio después del impacto, por lo que tuvo que bajar 14 pisos de escaleras para salir del apartamento.

McKenzie explicó que un electricista le indicó que la posibilidad de que un apartamento fuera afectado de una manera similar era de una entre 400 millones.

El escolta aterriza en los 76ers tras cerrar su etapa en Memphis. Acordó la rescisión de su contrato con los Grizzlies y, según ESPN, firmará por un año y 3,9 millones de dólares una vez pase por waivers.

Llega con un currículum formidable: campeón con Los Angeles Lakers en 2020 y pieza clave del título de los Denver Nuggets en 2023.

Su último curso, sin embargo, fue irregular. Disputó 51 partidos con Memphis y promedió 8,4 puntos antes de quedar fuera de la temporada por una cirugía en el meñique derecho.

Ahora, en Philadelphia, le tocará asumir un rol distinto, pues será una alternativa de la segunda unidad en una rotación de bases liderada por Tyrese Maxey y el novato VJ Edgecombe.



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