Trump ofrece a las empresas canadienses librarse de aranceles si se mudan a EE.UU.

El presidente Donald Trump pidió este domingo a las empresas canadienses que operan en Estados Unidos trasladar sus actividades al país de forma inmediata y les prometió que, si lo hacen, no tendrán que pagar aranceles.

“Que todas las empresas canadienses que hacen negocios con Estados Unidos se trasladen a Estados Unidos, inmediatamente”, escribió Trump en su red Truth Social. “¡Al regresar, no hay ARANCELES!”.

El mensaje supone un nuevo endurecimiento del discurso del mandatario contra Canadá en medio de la escalada de las tensiones comerciales entre ambos países.

Horas antes, Trump había criticado duramente la relación comercial con su vecino y aseguró que Estados Unidos ya no necesita vehículos ni piezas fabricadas en Canadá.

“No quiero nada canadiense. Nos han estado estafando durante décadas, y eso se va a acabar”, afirmó el presidente.

Trump calificó además a Canadá como “uno de los peores abusadores” en materia comercial y sostuvo que el país ya no tiene derecho a recibir privilegios en su relación económica con Estados Unidos.

Trump defiende los aranceles sobre Canadá

El mandatario también volvió a defender su política arancelaria y aseguró que las medidas impuestas por su Gobierno han impulsado la recuperación de la industria automotriz estadounidense.

Según Trump, los aranceles “revivieron y, de hecho, salvaron” al sector automotor del país.

Sus declaraciones se producen después de que fracasaran este mes las negociaciones comerciales entre Washington y Ottawa, lo que abrió una nueva etapa de confrontación entre los dos vecinos.

Desde el 22 de agosto, Estados Unidos aplica aranceles del 50 % a diversos productos procedentes de Canadá.

Ottawa ha anunciado que responderá con nuevos impuestos aduaneros, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 8 de septiembre.

Con información de EFE.

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